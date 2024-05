Addio Pirlo, stavolta ci dobbiamo lasciare | Ha salutato tutti con il cuore in mano

Svolta per Andrea Pirlo che non ha potuto fare altro che intristire anche i tifosi della Sampdoria: ecco tutti dettagli

La Sampdoria di Andrea Pirlo nell’ultimo di campionato di Serie B ha dovuto superare diversi ostacoli relativi a questioni dirigenziali che hanno intaccato in minima parte anche la parte sportiva (2 punti di penalizzazione per il mancato versamento delle imposte di Irpef e Inps sugli stipendi dei giocatori).

I blucerchiati, dopo un avvio di stagione decisamente da dimenticare, hanno cambiato marcia nella seconda parte di campionato e sono riusciti a concludere al settimo posto agguantando di conseguenza i play-off.

Gli uomini di Pirlo, però, non sono andati oltre il primo turno contro il Palermo. I rosanero, infatti, si sono imposti al Barbera per due a zero riuscendo a staccare il pass per la semifinale play-off poi persa contro il Venezia.

Sampdoria e Pirlo, l’addio ufficiale rattrista i tifosi: i dettagli

Per quanto concerne il futuro di Andrea Pirlo, che ricordiamo è legato alla Sampdoria da un contratto che cadrà il 30 giugno 2025, c’è grande curiosità in merito all’incontro che avverrà nelle prossime ore con il presidente Matteo Manfredi.

Nel meeting tra il tecnico e lo società si capirà se ci sono ancora i presupposti per continuare insieme e magari puntare nella prossima stagione al ritorno in Serie A. Nel frattempo la Sampdoria ha salutato ufficialmente il difensore Daniele Ghilardi arrivato la scorsa estate in prestito dal Verona.

Per lui si prospetta un futuro in maglia scaligera, magari da protagonista in massima serie. Sicuramente partirà per il ritiro estivo con il Verona poi si capirà quale strada prendere per proseguire il percorso di crescita.

Sampdoria, Ghilardi saluta i blucerchiati: “E’ stato un onore”

Ghilardi, che in questa stagione appena conclusa ha collezionato 40 presenze tra Serie B e Coppa Italia, ha scelto di pubblicare un post su Instagram per salutare la Sampdoria.

Questo, nello specifico, quanto scritto dal classe 2003 sui social: “È stata una stagione intensa, un’altalena di emozioni positive e di momenti difficili. Grazie per averci supportato incondizionatamente ogni volta. Grazie per avermi permesso di crescere come giocatore e come uomo. È stato un anno incredibile, un privilegio ed un onore indossare questa maglia”, ha concluso il giovane difensore.