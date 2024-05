“Torna Insigne con Conte”: colpo grosso in Serie A | Patto di ferro per scrivere la storia

L’allenatore salentino è pronto per un nuovo incarico in Italia: al suo ritorno potrebbe aggiungersi quello del campione d’Europa 2021.

Il campionato di Serie A ha emesso i suoi verdetti e può pertanto lasciare spazio al mercato. Prima quello allenatori, poi, una volta che tutte le panchine avranno trovato il proprio “inquilino”, inizierà la lunga estate di lavoro per i dirigenti, destinata a concludersi a fine agosto.

In mezzo ci saranno le non trascurabili parentesi di Euro 2024 e della Copa America, dalle quali potranno arrivare indicazioni potenzialmente in grado di orientare le campagne acquisti di parecchie società, in particolare tra le big. Non è allora azzardato pensare che il mercato vero e proprio inizierà solo da luglio.

Tra giocatori che nei tornei in programma in Germania e Stati Uniti potrebbero rivelarsi nel tentativo di spiccare il volo verso i top club ad altri alla caccia invece di una vetrina in cui rilanciarsi, il borsino delle quotazioni è destinato a vivere oscillazioni importanti, prodromo di trattative più o meno sorprendenti.

Facile allora immaginare che, sul posto o dalla tv, direttori e osservatori non si perderanno una partita delle rassegne continentali ormai alle porte. Lo stesso può valere per gli allenatori, in particolare coloro per i quali la stagione 2024-’25 dovrà essere quella del rilancio dopo periodi di stop o dopo stagioni poco felici.

Napoli all’anno zero: De Laurentiis stringe per l’arrivo di Antonio Conte

Questo può essere il caso di Antonio Conte. Il tecnico salentino sembra vicino al ritorno in Italia tre anni dopo l’addio all’Inter. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare sulla voglia di riscatto dell’allenatore fermo da un anno e mezzo dopo le dimissioni dal Tottenham nel marzo 2023.

Il 10° posto finale in Serie A ha certificato il flop del Napoli nell’annata post-scudetto. Gli azzurri non parteciperanno a nessuna coppa europea nella prossima stagione e si apprestano a vivere un’estate piena di novità. La rosa sarà rivoluzionata e non si escludono anche ritorni eccellenti di giocatori mai dimenticati dalla tifoseria.

Mercato Napoli, via alla ricostruzione: i tifosi sognano il ritorno di Insigne

Sui social, in particolare su X, sta infatti prendendo quota la suggestiva ipotesi del ritorno in azzurro di Lorenzo Insigne: “Torna Insigne con Conte” si legge in un tweet. L’ex capitano del Napoli ha detto addio alla maglia del cuore nell’estate 2022, proprio alla vigilia dell’inizio della stagione coronata dallo scudetto, per trasferirsi al Toronto FC in MLS.

L’avventura del campione d’Europa 2021 nel campionato statunitense è finora stata all’insegna di alti e bassi, ma un progetto ambizioso come quello con Conte in panchina potrebbe spingerlo al ritorno a casa, nonostante il contratto con il Toronto scadrà solo nel 2026. Un ipotetico tridente completato da Kvaratskhelia e dal centravanti che dovrà sostituire Osimhen fa già sognare i tifosi, desiderosi di dimenticare al più presto un’annata da incubo.