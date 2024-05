Bentornato in Nazionale: convocazione clamorosa a 36 anni | Era una vita che mancava all’appello

Scelta da non credere fatta dal ct, che ha dunque deciso di portare nella spedizione in terra tedesca l’esperto calciatore dopo tanto tempo.

Il campionato europeo di calcio prenderà il via il prossimo 14 giugno. Le nazionali dunque sono in fermento per il grande appuntamento, e alcune di loro hanno già cominciato a stilare la lista dei preconvocati. A breve anche il ct azzurro Luciano Spalletti comunicherà le sue scelte, e di sicuro non mancheranno le sorprese.

Anche se non c’è nulla di ufficiale, i rumors che circolano in questo senso sono tanti, e riportano che ci saranno delle chiamate da non credere. In primis ad esempio nelle ultime ore si sta parlando con grande insistenza del fatto che il mister convocherà Nicolò Fagioli, nonostante sia stato fermo ai box per diversi mesi a causa della squalifica dovuta al calcioscommesse.

Ma le novità in vista di Euro 2024 non finiscono di certo qui. Di recente infatti una novità davvero sorprendente ha lasciato senza parole i tifosi e gli addetti ai lavori. Un 36enne, che mancava da tempo in nazionale, è stato convocato dal commissario tecnico, e prenderà parte alla competizione continentale provando a dare una grande mano ai suoi compagni.

La chiamata che non si aspettava nessuno

Dopo aver vissuto un periodo molto difficile a causa dei problemi personali di cui era rimasto vittima già a Bergamo, Josip Ilicic sembra essere tornato a sorridere. Il 36enne in questa stagione è tornato a giocare con costanza al Maribor, facendo anche piuttosto bene, come dimostrano gli 8 gol e 11 assist messi a referto in 31 presenze in campionato.

Per lui dunque sembra essere tornata la normalità, e di conseguenza non poteva mancare la sua chiamata in nazionale. Il ct della Slovenia Matjaz Kek ha infatti deciso di inserirlo nella lista dei 30 preconvocati in vista degli Europei. Una gioia immensa dunque per l’ex calciatore atalantino.

La luce in fondo al tunnel

La convocazione in nazionale due anni e mezzo dopo l’ultima volta rappresenta la classica luce in fondo al tunnel per il calciatore, che ha vissuto un periodo non facile dal post Covid in poi.

Adesso però Ilicic è tornato, e rientrare tra i primi 30 non gli basta. L’attaccante vuole prendere parte agli Europei con la sua nazionale e farà di tutto per convincere il ct.