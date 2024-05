Colpo di scena, Sinner ‘scende’ al 25° posto | Molti tifosi ancora non ci credono

Prosegue la preparazione dell’altoatesino verso il Roland Garros, ma spunta un fuoriprogramma che lascia senza parole gli appassionati.

Prove tecniche di Roland Garros. A ormai 40 giorni di distanza dall’ultima partita disputata, quella vinta a fatica in tre set agli ottavi di finale del 500 di Madrid contro Karen Khachanov, il peggio per Jannik Sinner sembra passato. Mai dire mai, però, perché nello sport gli imprevisti sono sempre all’ordine del giorno.

Il fuoriclasse altoatesino ha affrontato con la maturità che gli appartiene l’infortunio all’anca che ha letteralmente stravolto i piani della sua stagione. Il sogno di disputare da protagonista gli Internazionali di Roma è svanito a causa, con annessa la possibilità di volare al primo posto del ranking ATP proprio in caso di successo nel torneo di casa.

Aggiungiamoci che pochi giorni prima Sinner era stato costretto a rinunciare anche all’altro torneo “del cuore”, quello di Montecarlo, ovvero la città dove Jannik vive. Un doppio colpo che avrebbe distrutto il morale di tanti, ma non di chi, nonostante la giovane età, sa bene come lo sport sappia regalare momenti di gioia indescrivibile, ma anche delusioni inaspettate.

Ecco allora che Jannik e il proprio staff hanno fatto di necessità virtù, rispettando a dovere il cronoprogramma definito con i medici. Riposo e poi ripresa graduale degli allenamenti, prima “a secco” e poi con l’amata racchetta. Obiettivo: partecipare al Roland Garros, a patto che non ci siano rischi per il proseguimento di una stagione ancora lunga.

Aspettando il Roland Garros: Jannik Sinner tra allenamenti e… gossip

Se infatti a Parigi Sinner potrebbe diventare numero 1 al mondo pur non partecipando qualora Djokovic non raggiungesse la finale, Jannik non è il tipo al quale piace vincere… senza giocare. Dall’altra parte, però, l’estate presenterà due appuntamenti imperdibili, i Giochi di Parigi e Wimbledon.

Fatto sta che i primi test sul campo pare abbiano dato esito positivo, pertanto per gli appassionati cresce la speranza di vedere Sinner in gara nel secondo Slam della stagione. In contemporanea, però, Jannik sta vivendo una situazione personale molto delicata, che non è sfuggita alle attenzioni dei suoi tifosi. E che rischia di farlo… “precipitare” in classifica.

Sinner, nuovo flirt? Galeotto fu il telefono…

Si scherza, ovviamente, visto che il riferimento è al nuovo flirt che le cronache di gossip attribuiscono all’azzurro, quello con la collega russa Anna Kalinskaya, che occupa la posizione numero 25 del ranking WTA. La voce correva già da qualche giorno, poi un “incidente” occorso a Montecarlo ha rinforzato il rumor…

Mentre infatti Sinner stava firmando un autografo a un tifoso al termine di un allenamento, la telecamera ha indugiato sul cellulare di Jannik, illuminatosi per una chiamata con il nome “Anna”. Nessuna prova si trattasse della tennista, ovviamente, ma tanto è bastato per alimentare il gossip, basato sul fatto che i due si sono allenati per qualche giorno presso lo stesso centro sportivo a Torino. Se ne saprà di più a breve, forse, ma quel che è certo è che Jannik sarà come sempre bravo a separare il campo dalla vita privata.