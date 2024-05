Roland Garros, arriva la scelta definitiva | Sinner divide l’Italia a metà

In arrivo le ultime scelte del tennista altoatesino. Il tifo attorno a lui si divide tra chi continua a sostenerlo e chi è rimasto deluso.

Un percorso che segue due vie principali. La prima, quella più ovvia e scontata ovvero quella del campo. La seconda è quella che appartiene al mondo dei social. Una realtà virtuale all’interno della quale condividere foto, emozioni e momenti, cercando di capire che cosa stia attraversando la persona dall’altra parte dello schermo.

Nel caso di Jannik Sinner, come è normale che sia, ogni post, commento o esternazione possono valere molto perché indicano o meno una scelta piuttosto che un’altra. L’Italia si divide così tra chi continua a sostenerlo e chi potrebbe rimanere deluso. Questione di prospettiva.

Il lavoro è da sempre il mantra del campioncino azzurro, capace di calcare i palcoscenici più importanti a soli 22 anni. Ora tutti lo aspettano e vogliono sapere. Gli avversari in campo, i suoi tifosi e chi è semplicemente curioso di capire fino a che punto questo ragazzo possa continuare a stupire le platee.

L’attualità si chiama Montecarlo. Sinner e il suo team stanno lavorando sulla terra rossa per ritrovare la migliore condizione fisica. Sui social soltanto qualche indizio e la sensazione che presto verrà presa una decisione definitiva.

Gli indizi

Non possiamo sapere con esattezza che tipo di momento stia attraversando Jannik Sinner ma possiamo provare a immaginarlo. Dopo le recenti difficoltà l’obiettivo dell’altoatesino si chiama Roland Garros. Una sua assenza farebbe parecchio rumore.

Ci sono però degli indizi che fanno pensare a un epilogo felice e possibilmente vincente. Jannik Sinner e il suo team faranno di tutto per arrivare preparati all’appuntamento, il secondo slam della stagione. La corsa al numero 1 del ranking è appena iniziata e le difficoltà di Djokovic spingono l’ambiente a un cauto ottimismo.

Sinner vuole esserci

A Montecarlo il tennista sta lavorando duro, come si può vedere dai post social e ci ha pensato Cahill. L’australiano ha pubblicato una foto con le palline ufficiali del torneo francese più importante al mondo in bella mostra. È proprio questo l’indizio che tutti volevano vedere.

Un segnale inequivocabile. Sinner e la sua squadra faranno di tutto per esserci e non vogliono deludere coloro che credono ancora nelle infinite possibilità di questo sportivo. Ancora una volta sarà necessario trasformare l’entusiasmo social in energia per il recupero e successivamente per affrontare al meglio i prossimi impegni.