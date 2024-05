Ecco l’attaccante per il Milan del futuro: Ibrahimovic ha scelto il profilo giusto | In estate arriverà a Milanello

Il Milan ha trovato l’attaccante per i prossimi dieci anni: piace anche ad Ibrahimovic, è atteso a Milanello

Si respira aria di cambiamenti drastici in casa Milan in seguito ad una stagione che non ha assolutamente confermato le aspettative iniziali, concludendosi con lo stesso esito di quella precedente: zero trofei aggiunti alla bacheca di uno dei club più titolati al mondo.

Far parte di una società del genere implica essere sempre al top e nonostante il raggiungimento della semifinale di Champions League la scorsa stagione ed il secondo posto in classifica nell’attuale siano traguardi importanti, non basta.

La dirigenza composta da Moncada, Furlani ed Ibrahimovic ed il presidente stesso Gerry Cardinale sono a lavoro per ricostruire il Milan e riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo, ma per farlo c’è bisogno di dare una forte scossa al club, che con molte probabilità interesserà la guida tecnica.

Stefano Pioli, arrivato nell’inverno del 2019, dopo uno Scudetto vinto nella stagione 2021–2022 contro ogni pronostico, terminerà la sua avventura da allenatore del Milan. Non è ancora chiaro chi sarà il suo sostituo, sono tanti i nomi in lista, con il prescelto che verrà annunciato ad inizio giugno.

Cosa fare

In base a chi sarà il nuovo allenatore dei rossoneri verrà deciso il modulo da adattare e conseguentemente chi ricoprirà quei ruoli, ma ci sono dei ruoli totalmente scoperti e ai quali si dovrà ricorrere ai ripari in chiave mercato, che prescindono dallo schieramento nel rettangolo di gioco.

C’è necessità di acquistare un mediano che giochi di fianco a Ismael Bennacer e che dia maggiore copertura ad una squadra che ha subita troppe reti in questa stagione e l’assoluto bisogno di una punta che formi il tridente con Leao e Pulisic, con Olivier Giroud che si è trasferito ai Los Angeles FC in MLS, dando l’addio dopo tre anni al club.

L’attaccante del futuro

Il Milan potrebbe aver trovato il suo prossimo attaccante. Si tratta di Lorenzo Colombo, attaccante italiano che milita attualmente nel Monza ma che ha giocato nel Milan sin dalle giovanili e che ha come idolo proprio Zlatan Ibrahimovic.

Il classe 2002 ha segnato proprio nel match vinto dal Monza per 4-2 contro i rossoneri; un sogno per lui, che voleva quella rete a tutti i costi per dimostrare di poter giocare a quei livelli e che lavora giorno per giorno per essere l’attaccante del futuro del club milanese, come da lui sostenuto nell’intervista presso La Gazzetta dello Sport.