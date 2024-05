Diletta Leotta lo ha convinto: stavolta è tutto vero, il portiere è pronto per l’Italia | C’è la data del suo approdo

Il sogno della popolare giornalista sportiva sta per venire esaudito: il compagno Loris Karius è atteso in Italia a brevissimo.

Quella formata da Diletta Leotta e Loris Karius è ormai una delle coppie più famose del mondo dello sport, oltre che delle più seguite sui social. Apprezzata giornalista da anni la siciliana, portiere capace di spingersi a un passo dal vincere la Champions League il tedesco.

Conosciutisi nell’ottobre 2022, i due hanno visto venire alla luce lo scorso 16 agosto la primogenita, Aria. La piccola si avvia quindi a entrare nel secondo anno di vita, senza però avere ancora certezze circa… la frequenza con la quale potrà vedere insieme i propri genitori.

Al momento, infatti, quella tra Diletta e Loris è una classica relazione a distanza. Magari tra le più celebri, oltre che ricche, del mondo, ma pur sempre a distanza. Con tutti gli “effetti collaterali” del caso, destinati a moltiplicarsi quando di mezzo c’è un figlio così piccolo, con tutte le relative esigenze.

Diletta, noto volto di Dazn, è tornata al lavoro nel settembre 2023 già poche settimane dopo la maternità, dopo aver dovuto forzatamente chiudere anzitempo la stagione 2022-’23 proprio in vista del lietissimo evento che l’ha vista protagonista. Per la giornalista siciliana all’orizzonte non sembrano esserci novità sul piano professionale. E per Loris?

Loris Karius sbarca in Italia: c’è l’annuncio

L’estremo difensore tedesco, classe ’93, sta per concludere la seconda stagione al Newcastle. Un’annata non fortunata come quella precedente a livello di club, dato che i Magpies non sono riusciti a bissare la qualificazione alla prossima Champions League, e tutt’altro che esaltante anche per il portiere.

Karius ha infatti disputato una sola partita in tutta la stagione, come accaduto nel 2022-’23, incassando quattro reti nel match di Premier League contro l’Arsenal dello scorso 24 febbraio. A scadenza di contratto il 30 giugno, il suo futuro non dovrebbe essere ancora in bianconero e neppure in Inghilterra. Del suo possibile arrivo in Italia si parla da tempo e finalmente è tempo di certezze. Non, però, di natura calcistica.

Diletta Leotta e Loris Karius sposi: scelta la location

Al momento, infatti, Karius è dato in arrivo nel Belpaese non solo per riabbracciare la figlia, che vive a Milano insieme a mamma Diletta, bensì per dire sì alla giornalista. Sul sito del comune di Milano sono infatti comparse le pubblicazioni di matrimonio. Leotta e Karius si sposeranno in estate in una cornice da sogno.

Lo scenario scelto sarebbe infatti Lipari, non lontano dalla terra d’origine di Diletta, nativa di Catania. Facile immaginare una cerimonia sfarzosa, preambolo magari del trasferimento in pianta stabile di Karius in Italia. Leotta non ha fatto mistero nei mesi scorsi di sognare di vedere il compagno e futuro marito giocare proprio in Serie A, magari in un club non troppo distante da Milano.