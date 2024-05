Nessuna intenzione di muoversi da qui: la Mercedes resta a bocca asciutta | Porte in faccia dopo l’ultima offerta

In Formula 1 si pensa già alla prossima stagione: settimane decisive per il mercato piloti, deciso il futuro di un top driver.

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è alle battute iniziali, eppure la Red Bull ha già fatto peggio rispetto al 2023. Strano, anzi incredibile a dirsi, ma qualche scricchiolio nel dominio assoluto che la scuderia di Milton Keynes ha messo in atto dal 2022 inizia a intravedersi.

La conferma si è avuta nel GP di Miami, che ha visto il primo, sospirato trionfo in carriera di Lando Norris. Dopo aver dominato la Sprint e dopo aver ottenuto la pole position per il GP, Max Verstappen si è dovuto arrendere all’inglesino, complice una Safety Car inattesa, ma anche le inattese difficoltà della RB-20.

Ecco allora che se in tutto il 2023 la Red Bull aveva mancato l’appuntamento con la vittoria in una sola occasione, nel GP di Singapore vinto da Carlos Sainz, quest’anno sono già due i Gran Premi non vinti da Verstappen o Perez, comprendendo anche quello d’Australia, nel quale l’olandese aveva addirittura conosciuto l’”onta” del ritiro.

Il quarto titolo mondiale consecutivo per l’olandese non sembra comunque in discussione e appare anche molto probabile che l’iride 2024 non sarà l’ultimo dell’epopea Red Bull. Al netto dei venti di rivoluzione che si respirano all’interno del team anglo-austriaco, infatti, nella prossima stagione i rapporti di forza all’interno del Circus potrebbero non cambiare.

F1, è già 2025: la Red Bull e i dubbi sul futuro

Non ditelo, però, a Lewis Hamilton, che sta vivendo l’ultima stagione con la sua Mercedes senza poter stare al passo dei top team. Dal 2025 il pilota inglese guiderà una Ferrari, con il chiaro obiettivo di arrivare il prima possibile all’ottavo titolo mondiale della carriera. Al momento un sogno, che per la prossima stagione potrebbe restare tale.

Eppure il vantaggio accumulato dalla Red Bull negli ultimi anni è ancora tale da far pensare che anche nella prossima stagione per la concorrenza ci saranno poche speranze. Anzi, a Milton Keynes, nonostante l’aria di smobilitazione che aleggia in vista del già sicuro addio di Adrian Newey, hanno tutta l’intenzione di continuare a dominare. E di trattenere il pilota più forte.

Verstappen-Red Bull, avanti insieme: parla Horner

Parola di Chris Horner, che a margine del weekend di Miami ha voluto smentire ancora una volta le indiscrezioni sul possibile approdo di Verstappen alla Mercedes, decisa a propria volta a rilanciare le proprie ambizioni sostituendo Hamilton proprio con l’olandese: “Ogni settimana si sentono queste voci, ma lui è ancora qui,. Ha un gruppo di ingegneri meraviglioso intorno a lui, ha una macchina fantastica, la migliore della griglia” l’orgogliosa rivendicazione del team principal.

Del resto Super Max è sotto contratto fino al 2028 ed è consapevole dei rischi che comporterebbe un cambio di scuderia. Il diretto interessato ha più volte smentito l’ipotesi, affermando di sentirsi felice e realizzato in quella che è sempre stata la sua “casa”: “Non si tratta di contratti – ha aggiunto Horner – ma di essere felici. Max ha quella dinamica intorno a sé e credo che si stia vedendo un pilota che si sta divertendo”.