Baraonda in casa Mercedes: la fuga di notizie fa infuriare i vertici | L’affare del secolo rischia di saltare

La scuderia non ha gradito quanto comunicato dai media nelle ultime ore. Così sarà difficile ricucire i rapporti.

Un incontro in gran segreto per programmare l’immediato futuro, possibilmente lontano da occhi indiscreti. Quando di mezzo ci sono personaggi così importanti e nomi che possono spostare gli equilibri, è normale che la notizia faccia davvero un gran rumore.

Ci hanno provato a tenere nascosto questo summit ma non ci sono riusciti. Quali sono, ad oggi, gli elementi concreti per confermarlo? Si tratta soltanto di indiscrezioni o effettivamente qualcosa di grosso bolle davvero in pentola? Proviamo a ricostruire quanto successo.

Sono ormai settimane che la scuderia Mercedes occupa le prime pagine dei quotidiani sportivi che non si occupino solo ed esclusivamente di calcio. Ecco perché in questo caso occorre andarci con i piedi di piombo ma allo stesso tempo segnalare quello che sarebbe successo.

Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati ci hanno messo davvero poche ore a smentire quanto accaduto. Sarà davvero così? La scuderia ora avrà una mole extra di lavoro da smaltire per preparare al meglio la prossima gara.

È successo davvero

“La gente si inventa le riunioni e si inventa quello che succede con i piloti ma queste cose dovrebbero essere a porte chiuse e tutto quello che è uscito non era proprio la cosa giusta”. Firmato Toto Wolff, team principal della Mercedes. Ma la storia non sembra essere finita qui.

Ma a cosa si riferiva? La Formula 1 sta diventando un grande contenitori di spy story, con l’ultima che sta tenendo col fiato sospeso i sostenitori di Max Verstappen. Dalle prossime scelte dipenderà probabilmente l’esito del prossimo campionato del mondo.

L’olandese conteso

Non è infatti un mistero che il campione del mondo potrebbe approdare nella scuderia di Brackley proprio a partire dalla prossima stagione ma Wolff smentisce che ci siano stati incontri con l’entourage del pilota. Parlando con Reuters Television, in occasione di un evento con gli sponsor, il manager ha escluso summit con l’entourage dell’olandese.

In realtà Wolff non ha di fatto smentito la possibilità di una trattativa per quella che sarebbe la giusta risposta all’operazione Hamilton-Ferrari. Sullo sfondo poi resta anche il futuro di Adrian Newey, l’ingegnere marcato stretto proprio dalla scuderia di Maranello. Le gare e i risultati in pista, in questo ultimo periodo, sembrano fare da contorno a tutte queste voci.