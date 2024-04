La trattativa è saltata, scelta definitiva: è pronto a lasciare l’Inter | Addio a un passo

In casa Inter è tempo di rinnovi. Uno in particolare tiene in apprensione i sostenitori nerazzurri in vista della prossima stagione

La stagione dell’Inter si è ormai conclusa con la conquista del 20esimo scudetto e della seconda stella che dal prossimo anno sarà sulle maglie nerazzurre. Un trionfo annunciato frutto del meticoloso lavoro fatto da mister Inzaghi in questi anni.

Adesso però bisogna subito guardare al futuro per proseguire la scia di trionfi e provare a fare la voce grossa anche in Europa dove quest’anno la compagine milanese è uscita un po’ a sorpresa agli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

La rosa interista è tra le più vecchie dell’intero torneo e quindi sarà necessario dare una bella ringiovanita. Prima però di pensare ai nuovi innesti sarebbe importante badare alle riconferme dei pezzi pregiati.

Chiaramente il pensiero dei tifosi e degli addetti ai lavori va immediatamente a Lautaro Martinez, il cui contratto scade nel 2026. Al momento la situazione è abbastanza sotto controllo, ma prima dell’inizio del prossimo campionato sarebbe opportuno trovare una soluzione.

Lautaro Martinez e quel rinnovo non ancora arrivato

Il giocatore sta benissimo a Milano. Da quando è arrivato nel 2018 è cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare il bomber principe oltre che capitano della squadra. Si sente parte integrante del progetto e vuole continuare a vincere con il biscione sul petto.

Come dichiarato ai microfoni di Dazn dallo stesso numero 10 interista al termine del derby che ha consegnato lo scudetto alla Benamata al momento le parti devono ancora trovare un’intesa. Allo stato attuale sembra esserci un divario di 2 milioni di euro con il calciatore che vorrebbe 10 milioni di euro netti a stagione e la società che invece ne offre 8 all’anno fino al 2028.

Sirene straniere per l’attaccante argentino

Una distanza che si può sicuramente colmare vista l’unione di intenti. A prescindere da ciò è meglio non andare troppo in là con i tempi visto che qualora la situazione non si dovesse definire in maniera positiva potrebbero inserirsi i top club europei. D’altronde non è un mistero che Lautaro Martinez piaccia soprattutto in Spagna e in Inghilterra.

Qualche tempo fa il Barcellona si era affacciato alla finestra per capire l’evolversi della situazione, mentre in Premier League Arsenal e Chelsea sono alla ricerca di un bomber che possa dare grandi garanzie. In tutto ciò va sempre considerato il Paris Saint Germain che con la perdita di Mbappé avrebbe bisogno di un big per compensare il gap.