Italiano grazie di tutto: la Fiorentina ha in mano il nuovo mister | Per i tifosi è un sogno che si avvera

A dispetto di un altro anno di contratto, l’avventura in viola dell’ex allenatore dello Spezia sta per concludersi: l’erede è già pronto.

La stagione calcistica 2023-’24 sta per entrare nella sua fase decisiva. Quella nella quale, oltre che conoscere i nomi delle squadre campioni nazionali, i vari campionati d’Europa decreteranno quali formazioni scenderanno di categoria e quali parteciperanno alle prossime coppe europee.

Subito dopo la fine dell’ultima partita dell’ultima giornata non ci sarà però tempo per rilassarsi o pensare alle vacanze, se è vero che l’estate 2024 sarà ricchissima di avvenimenti. Dagli Europei in Germania alla Copa America, fino ai Giochi di Parigi, per gli appassionati non ci sarà davvero tempo per annoiarsi.

Il tutto senza dimenticare il calciomercato, che terrà di banco di fatto da fine maggio alla fine di agosto, quando i campionati 2024-’25 saranno già iniziati. Prima di pensare alle trattative per i calciatori, tuttavia, molti club dovranno definire la guida tecnica per la prossima annata. Mai come quest’anno il mercato allenatori promette sorprese.

Diverse infatti saranno le big del campionato di Serie A che porteranno aria nuova sulle rispettive panchine. Ad eccezione di Inter e Roma, oltre che della Lazio che ha già cambiato in corsa, non ci sarebbe infatti da stupirsi se tutte le altre grandi si presentassero al via della prossima stagione con allenatori nuovi.

Fiorentina-Italiano, sarà divorzio: viola pronti per un nuovo ciclo

Come spesso avviene in questi casi gli intrecci delle panchine potrebbero portare ad un vero e proprio effetto domino. Uno dei nomi più gettonati è quello di Vincenzo Italiano, che dopo tre anni piuttosto intensi sembra pronto a dire addio alla Fiorentina, a dispetto di un contratto in essere per un’altra stagione.

Del resto anche Max Allegri alla Juventus e Stefano Pioli al Milan sono legati ai rispettivi club per un altro anno, ma nel calcio capita sempre più spesso che i cicli tecnici finiscano prima della scadenza scritta sui contratti. Nel caso di Italiano le ipotesi sono tante, dal Bologna al Napoli. La Fiorentina sembra intanto avere già le idee chiare per la sua sostituzione.

Alberto Gilardino prima scelta per il dopo Italiano a Firenze

Alla guida dei viola potrebbe infatti arrivare un grande ex come Alberto Gilardino. Il tecnico piemontese è reduce da un anno e mezzo esaltante sulla panchina del Genoa. Subentrato ad Alexander Blessin nel gennaio 2022 con la squadra in Serie B, il campione del mondo 2006 ha ottenuto la promozione per poi far vivere al Grifone una tranquilla annata di metà classifica.

Il club rossoblù punta a trattenere Gilardino, a propria volta sotto contratto fino al 2025, ma il richiamo della Fiorentina potrebbe essere troppo forte per chi conosce bene il calore del pubblico viola. Il Gila ha infatti legato a quella maglia i ricordi migliori della propria carriera da giocatore, con tre stagioni di alto livello tra il 2008 e il 2011, piene di gol tra campionato e Champions League. I tifosi già pregustano il ritorno di Gilardino al Franchi, dopo averlo applaudito nella recente sfida di campionato tra Fiorentina e Genoa, nella prima volta da tecnico per Alberto a Campo di Marte.