‘Pronto alla rissa’: terremoto Juventus, spogliatoio sottosopra | La società valuta il doppio addio

Tensione sempre più alta in casa bianconera: l’estate porterà cambiamenti radicali e inattesi, si profilano due partenze clamorose.

L’unico sorriso della Juventus nei primi mesi del 2024 è arrivato da… Barcellona. In una prima parte di anno solare che ha regalato ben poche soddisfazioni all’ambiente bianconero, un assist inatteso è arrivato proprio dalla Catalogna.

La qualificazione del Barça ai quarti di finale di Champions League ai danni del Napoli ha infatti spalancato alla Juventus le porte del Mondiale per Club, la cui prima edizione della nuova formula a scadenza quadriennale si svolgerà la prossima estate negli Stati Uniti.

Esserci per la Juve sarà un traguardo importante oltre che tutt’altro che scontato a inizio anno, non avendo potuto i bianconeri prendere parte alle competizioni europee per cercare di mettere punti in cascina. Tutto è quindi dipeso dalle disgrazie altrui, in particolare quelle di Lazio e Napoli, le uniche squadre che avrebbero potuto superare la Juventus.

La partecipazione al torneo garantirà alla Juventus una cascata di milioni che torneranno molto utili in sede di mercato. Alla voce nuovi acquisti, ovviamente, ma pure per quella rinnovi, che non è meno importante per il futuro prossimo del club alla luce dei nomi illustri che andranno a scadenza tra pochi mesi.

Juventus a nervi tesi: le sfuriate di Allegri e il futuro di due big appeso a un filo

Il riferimento è a Adrien Rabiot e a Federico Chiesa, il cui legame con la Juventus scadrà a giugno 2025, stessa data scritta sul contratto di Massimiliano Allegri. Se per quanto riguarda il futuro della guida tecnica se ne saprà di più a breve, solo leggermente più lunghi dovrebbero essere i tempi per conoscere il destino dei due top players di cui sopra.

Rabiot e Chiesa vorrebbero decidere dove giocheranno nella prossima stagione prima dell’inizio di Euro 2024, ma il presente in casa Juventus parla di uno spogliatoio dal quale filtrano notizie di tensioni striscianti, accuse e rapporti da ricostruire. Basti pensare alle recenti sfuriate di cui lo stesso Allegri è stato protagonista al termine delle partite contro Lazio e Fiorentina, ma non solo.

Chiesa-Allegri, nuova tensione: i tifosi hanno scelto con chi stare

Il labiale carpito allo stesso Chiesa dopo essere stato sostituito nel derby ha fatto inevitabilmente il giro dei social. “Sono sempre il primo cambio” le parole del campione d’Europa 2021. Il tribunale dei social sembra aver già emesso la propria sentenza. Su X è stato ripescato un vecchio video di un’esultanza rabbiosa di Chiesa proprio nei confronti di Allegri e la stragrande maggioranza dei tifosi è dalla parte del giocatore. “Ti capisco perfettamente, Fede” si legge nel tweet in inglese.

Si tratta solo di un ulteriore capitolo di un rapporto che non è mai stato semplice, essenzialmente per motivi tattici. L’esterno ha giocato tutta la stagione da seconda punta, ruolo che non sente proprio. Il video in questione è riferito alla partita dell’andata contro il Sassuolo, persa dalla Juve, ma l’unica nella quale Chiesa ha messo a referto un gol e un assist. Chissà, allora, che a lasciare Torino non siano entrambi. Il tecnico per fine ciclo, Chiesa se non si troverà l’accordo per il rinnovo. La Juve che verrà potrebbe partire all’insegna di un doppio addio.