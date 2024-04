Lesione al legamento crociato: orribile notizia per Simone Inzaghi | Operazione chirurgica e stop lunghissimo

I dirigenti dell’Inter sono già al lavoro: caccia ai rinforzi per il nuovo assalto alla Champions, ma un obiettivo è già sfumato.

La nuova Inter parte già da… +2. Lo scudetto 2023-’24 deve ancora essere assegnato ufficialmente, ma c’è già chi si è spinto a dire che l’ampio vantaggio dei nerazzurri sulla concorrenza in Serie A sarà destinato a mantenersi anche nella prossima stagione.

Già, perché a metà agosto si ripartirà da zero in classifica, eppure, oltre alla superiorità tecnica palesata nella stagione che va a concludersi, la squadra di Simone Inzaghi è già certa di presentarsi al via del prossimo campionato con due rinforzi di spessore destinati a migliorare la qualità della rosa.

Stiamo ovviamente parlando di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi, che si vestiranno di nerazzurro dopo la fine dei rispettivi contratti con Napoli e Porto. Il centrocampista polacco andrà a rafforzare ulteriormente un reparto già stellare, mentre l’attaccante iraniano prenderà il posto di una delle attuali punte di rincalzo.

Il ds Piero Ausilio e l’ad sport Beppe Marotta non si fermeranno però qui. L’obiettivo sarà infatti quello di ribadire la propria superiorità in Italia, ma anche di tornare a fare strada in Champions League. La nuova formula sarà più ricca, ma anche più impegnativa, senza la fase a gironi ci saranno più partite contro le big fin da subito, ma l’Inter vuole dimostrare che la finale 2023 non è stata un caso.

Inter, infortunio shock: salta un obiettivo di mercato

Il tutto senza dimenticare il Mondiale per Club, la cui prima edizione nel 2025 vedrà i nerazzurri rappresentare il calcio italiano insieme alla Juventus. Per la società di Steven Zhang si tratterà di una salutare iniezione di denaro, ma per affrontare al meglio anche questa competizione sarà necessario ritoccare ulteriormente l’organico.

La difesa e l’attacco saranno i reparti dai quali è lecito aspettarsi le maggiori novità durante l’estate, oltre che la porta, dal momento che l’obiettivo è affiancare a Yann Sommer un profilo giovane. Difficile invece immaginare ulteriori interventi a centrocampo, anche alla luce della pessima notizia appresa alla Pinetina nelle ultime ore.

Dramma Ferguson: crociato in frantumi, addio volata Champions e Euro 2024

Lewis Ferguson era infatti uno dei sogni del prossimo mercato interista, oltre che uno dei pupilli di Inzaghi. L’incursore scozzese del Bologna dovrà però stare lontano dai campi per lungo tempo a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio destro subita contro il Monza. Il giocatore sarà operato nelle prossime ore e non tornerà prima del prossimo autunno.

Una tegola in primo luogo per il Bologna stesso, impegnato nella volata per la Champions League, e poi per il giocatore, che dovrà saltare Euro 2024 con la propria nazionale. L’Inter seguiva Ferguson da tempo, ma il colpo è quantomeno rinviato. Il centrocampo dell’Inter, nonostante le sicure partenze di Klaassen e Sensi, dovrebbe quindi accogliere il solo Zielinski.