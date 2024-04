‘Tra i due sacrifichiamo lui’: Juventus, scelta la ‘vittima’ per monetizzare | Salta il primo pezzo da novanta

La Juventus ha deciso: per far cassa è lui il top player prescelto che dovrà abbandonare in estate la società bianconera

La Juventus di Massimiliano Allegri sembra finalmente essersi ripresa dal brutto periodo trascorso nelle ultime settimane. I bianconeri sono passati dal lottare per lo Scudetto contro l’Inter, ad avere pochi punti in più rispetto al Bologna in quarta posizione.

Negli ultimi due mesi i bianconeri hanno vinto in campionato solamente due partite su nove disputate. Un rendimento da squadra di retrocessione che li ha condannati alla discesa al terzo posto a -2o dall’Inter di Simone Inzaghi, a -6 dal Milan di Stefano Pioli e a soli +2 punti dal Bologna di Thiago Motta.

La partita in Coppa Italia disputata martedì 2 aprile contro la Lazio può essere la svolta definitiva. La Juventus ha affrontato la Lazio di Igor Tudor, vincendo per 2-0 con i gol di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic e blindando la finale che si terrà il 15 maggio all’Olimpico.

Una partita non di certo spettacolare, soprattutto nel primo tempo, anche se la Lazio ha dovuto fare a meno di Zaccagni sin dai primi minuti, uscito dal terreno di gioco per un infortunio. Una vittoria che dà morale e mantiene ancor vivo l’obiettivo stagionale di vincere la competizione.

Piani futuri

Il piano della società per questa stagione, oltre che vincere la Coppa Nazionale, è quello di terminare tra le prime quattro e riottenere la qualificazione alla Champions League, che genera un’importante cifra nelle casse del club.

Per la prossima saranno due gli obiettivi fondamentali: abbassare il monte ingaggi tramite i rinnovi e le cessioni e costruire una rosa competitiva per ritornare a vincere quantomeno il campionato, il cui ultimo trofeo risale alla stagione 2019-2020.

Addio in programma

Per farlo, ci sarà sicuramente bisogno di una importante cessione e tutte le voci portano ad uno dei due attaccanti bianconeri, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, con il secondo favorito all’addio per il non brillante rendimento avuto questa stagione e per l’accordo sul rinnovo ancora non trovato.

In merito a ciò si è espresso l’avvocato Maurizio Paniz, intervenuto a TMW Radio, che tra i due rinuncerebbe all’ex campione d’Europa con la Nazionale Italiana: “sarei disposto a rinunciare a Chiesa. La grinta con la quale si è mosso anche ieri e la spinta che ieri Dusan ha avuto verso i compagni è stata fondamentale. Sente la Juventus dentro e vuole restarci: crede nella Juve. Chiesa ha delle doti, ma deve metterle più spesso a disposizione della squadra e della società. Quando parlo di società parlo anche del riadattamento economico che è necessario. Szczesny e Vlahovic hanno dato anche questo tipo di disponibilità a decurtarsi l’ingaggio… Chiesa no”.