‘Si è rotto tutto quanto’: tennis in lacrime, fuori dai giochi a tempo indeterminato | Carriera compromessa

Appassionati della racchetta senza parole dopo l’ennesimo, grave infortunio subito dal fuoriclasse: stagione e carriera a forte rischio.

La stagione tennistica è ormai entrata nel vivo e non si ferma neppure… a Pasqua. L’inizio del lungo swing sulla terra rossa non è lontano, ma prima c’è ancora spazio per le emozioni sul cemento veloce statunitense, teatro dei primi due Masters 1000 della stagione.

Indian Wells e poi Miami, tornei che mettono in palio punti preziosi per l’incertissima corsa ai primi posti del ranking ATP. Novak Djokovic è ancora piuttosto saldo al comando della classifica mondiale, al punto da potersi permettere la rinuncia a Miami, dopo l’inattesa eliminazione ad opera di Luca Nardi proprio al secondo turno del torneo californiano.

Il serbo non aveva punti da difendere viste le assenze dai due tornei nel 2023, legate ai noti motivi del rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-Covid, pertanto a tenere con il fiato sospeso gli appassionati sono al momento i botta e risposta tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che si contendono il secondo posto, senza dimenticare Daniil Medvedev.

Il prossimo Major sarà il Roland Garros, dove lo spagnolo partirà sicuramente avvantaggiato rispetto a Sinner per caratteristiche ed adattabilità alla superficie. Mai dire mai, però, perché anche un big può incappare in una giornata poco felice che può pure costare l’eliminazione se dall’altra parte della rete c’è un avversario in forma e di talento.

Dramma Murray: la battaglia contro Berrettini e il nuovo, grave infortunio

Per quanto riguarda i colori italiani si registrano buoni segnali anche da Lorenzo Musetti, fresco di paternità, e pure da Matteo Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021 ha lottato ad armi pari con Andy Murray nel match del primo turno a Miami, salvo arrendersi in tre set e dopo il grande spavento per un malore accusato, per fortuna senza conseguenze.

Il sorteggio non ha certo aiutato Matteo, costretto alla fine a stringere la mano da sconfitto all’ex numero 1 del mondo, più freddo nei momenti decisivi della partita. La corsa di Murray si è poi fermata al terzo turno contro il ceco Tomas Machac, in una partita che per lo scozzese ha avuto risvolti drammatici. Murray ha infatti subito un gravissimo infortunio, che rischia di porre fine alla sua carriera nel più amaro dei modi.

Murray, finale di carriera a rischio? Il messaggio social dello scozzese

Gli esami ai quali il due volte vincitore di Wimbledon si è sottoposto hanno infatti evidenziato la “rottura completa del legamento astragalo-peroneale anteriore e una rottura quasi completa del legamento calcaneoperoneale”. Infortunatosi durante il match, Murray era riuscito a portare a termine la partita, pur visibilmente sofferente. Poi l’agghiacciante diagnosi.

Murray rischia uno stop superiore ai quattro mesi e la conseguente rinuncia al torneo di Wimbledon e ai Giochi di Parigi, ovvero gli ultimi due grandi appuntamenti che lo scozzese si era prefissato prima del ritiro, che Andy aveva indicativamente fissato in estate. Mai, però, sottovalutare la tempra del fuoriclasse, pronto a stupire i propri tifosi come già fatto tante volte in passato dopo i numerosi infortuni subiti in carriera. Significativo a tal proposito il messaggio postato da Murray su Instagram: “Tornerò in campo con la mia anca e senza i legamenti quando sarà il momento”. To be continued, allora…