Europei a rischio, può saltare la manifestazione dell’anno | Il motivo è da non credere

Prosegue il conto alla rovescia verso Euro 2024: i ct lavorano alle liste dei convocati, ma un colpo di scena rischia di rovinare tutto

L’estate 2024 sarà particolarmente intensa sul piano calcistico. Dopo la fine dei campionati nazionali, fissata per l’ultima decade di maggio, entrerà infatti nel vivo la preparazione delle rappresentative che parteciperanno a Euro 2024, ma anche alla Copa America che si svolgerà in contemporanea.

La fase finale della 17a edizione del torneo continentale per nazioni si svolgerà in Germania, che organizzerà la manifestazione per la prima volta dalla caduta del Muro di Berlino, se è vero che l’unico altro Europeo svoltosi in Germania risale al 1988.

Fu, quella, l’edizione vinta dall’Olanda di Ruud Gullit e Marco Van Basten, autore nella finale contro l’Urss di quello che sarebbe diventato uno dei gol più famosi nella storia del calcio mondiale. L’Italia di Azeglio Vicini si fermò in semifinale al termine di un cammino comunque soddisfacente, considerando l’età media bassa del gruppo.

Tante cose sono cambiate da quell’edizione, come del resto, e in maniera radicale, è cambiato il mondo del calcio. Basti pensare che il numero delle partecipanti alla fase finale è triplicato, passando da otto a 24. Come dire, qualificarsi non è stato impossibile, così come non lo sarà superare la fase a gironi, almeno per le nazionali più forti.

Italia verso Euro 2024: Spalletti rischia una perdita importante

L’Italia di Luciano Spalletti, pur campione in carica, è pronta per recitare un ruolo da outsider. Dalla Francia all’Inghilterra, senza dimenticare Portogallo e Spagna, sembrano esserci gruppi più qualitativi rispetto a quello azzurro, ma l’ex allenatore del Napoli è pronto a praticare un calcio offensivo e a convocare i migliori.

La lista definitiva dei 23 selezionati andrà consegnata il 7 giugno, ma il ct sembra già avere le idee chiare circa la maggior parte dei nomi. L’idea è quella di affidarsi ad un mix di giocatori esperti e giovani, ma che abbiano già conosciuto l’Azzurro, senza trascurare eventuali inserimenti last minute suggeriti dal campionato. Un caso spiacevole rischia però di scompaginare i piani di Spalletti.

Caso Juan Jesus, Euro 2024 a rischio per Francesco Acerbi

La presenza di Francesco Acerbi nel gruppo dei convocati per Euro 2024 è infatti in serio pericolo a causa del disdicevole episodio che ha coinvolto il difensore dell’Inter e il collega del Napoli Juan Jesus. In attesa che venga fatta chiarezza dagli organi inquirenti il nome di Acerbi è stato depennato dalla lista dei convocati per la tourneé negli Stati Uniti.

In un reparto che ha perso l’esperienza di Bonucci e Chiellini, Acerbi sarebbe fondamentale per la crescita di talenti come Buongiorno e Scalvini, già punti fermi della nuova Italia. Qualora tuttavia l’interista andasse incontro ad una squalifica di 10 giornate la linea della Federazione e di Spalletti sarebbe quella di non includere tra i convocati Acerbi. Dopo due stagioni ad alto rendimento con l’Inter il centrale rischia quindi di vedere concludersi nel peggiore e nel più inatteso dei modi la propria carriera in nazionale, impreziosita dal trionfo a Euro 2020.