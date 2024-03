Sinner, allarme derby e terzo posto a rischio | Brutto risveglio per il Fenomeno

La sconfitta in semifinale a Indian Wells ha spento il sogno di Jannik di scalare la classifica ATP: un pericolo si affaccia all’orizzonte.

Carlos Alcaraz ha stoppato a 19 la serie di partite vinte consecutivamente da Jannik Sinner. Il tennista altoatesino era l’unico all’interno del circuito a non aver ancora conosciuto sconfitte dall’inizio dell’anno solare. La serie si è interrotta nella semifinale di Indian Wells, torneo poi vinto dallo spagnolo.

In California Jannik si era illuso dominando il primo set per 6-1, per poi subire il ritorno del murciano. Alcaraz, che era a secco di titoli dal trionfo a Wimbledon 2023 contro Novak Djokovic, ha saputo reagire e crescere in ogni fondamentale, approfittando al contempo del brusco calo di Sinner al servizio.

Proprio i poderosi miglioramenti in battuta erano stati uno dei segreti dell’ascesa dell’azzurro, che non perdeva una partita dalla finale delle ATP Finals contro Djokovic lo scorso novembre a Torino. Da quella partita Jannik ha saputo dare avvio a tre mesi da sogno, con i trionfi in Coppa Davis, agli Australian Open e al torneo 500 Rotterdam, con tanto di sorpasso a Daniil Medvedev al terzo posto del ranking ATP.

Un ko, tuttavia, prima o poi sarebbe dovuto arrivare. Certo, brucia il fatto che a fermare Jannik sia stato proprio il rivale per eccellenza, quell’Alcaraz con il quale Sinner sembra destinato a dare vita a un dualismo che promette di durare per tanti anni e che, dopo il ritiro di Djokovic, avrà come obiettivo anche la leadership della classifica.

Masters 1000 Miami, incognita derby sulla strada di Sinner

Il calendario tennistico però non concede tregua, in particolare in questa fase dell’anno. Alla fine del torneo di Indian Wells ha allora fatto seguito il sorteggio del tabellone del secondo Masters 1000 della stagione, quello di Miami. Facile immaginare che Sinner sarà animato da tanta voglia di riscatto, anche alla luce del fatto che Jannik sembra avere un conto aperto con la Florida.

Quello di Miami è stato infatti il primo 1000 nel quale Sinner è riuscito ad arrivare in finale, salvo non riuscire a vincere il torneo. Accadde nel 2021 contro Hubert Hurkacz e poi nel 2023 contro Medvedev. Ecco allora che in ottica classifica ATP Sinner si trova “obbligato” ad andare più avanti possibile a Miami. Anche se all’orizzonte si affaccia un pericolo… italiano.

Ranking ATP, Medvedev torna a far paura a Sinner: tutti gli scenari

Promosso direttamente al secondo turno grazie ad un bye, infatti, il numero 3 del mondo debutterà in Florida contro il vincente del match tra Andrea Vavassori e l’argentino Pedro Cachin. Non certo avversari impossibili per Jannik, trattandosi rispettivamente del numero 148 e del numero 79 del mondo, ma una sfida, che sarebbe peraltro inedita, con un connazionale nasconde sempre qualche insidia.

Un’eventuale eliminazione al primo turno potrebbe costare molto cara a Sinner, in virtù del regolamento della classifica e proprio del fatto di aver disputato la finale di Miami 2023 contro Medvedev. Entrambi infatti scarteranno a fine torneo parecchi punti. L’addio al primo turno porterebbe Jannik a guadagnarne appena 45. Avendone “solo” 945 di vantaggio su Medvedev, l’italiano rischierebbe allora di subire il controsorpasso del russo, qualora Daniil portasse a casa i 1000 punti della vittoria. Uno scenario quasi impossibile, ma non andate a dirlo a Vavassori…