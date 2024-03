“Qui sta facendo un grande lavoro”: non si muove dall’Atalanta | Ufficiale, porte sbarrate alla cessione

Il presidente ha dato la sua sentenza: “qui sta facendo un grande lavoro, non si muove dall’Atalanta”. L’addio non è più in programma

L’Atalanta sta dimostrando anche quest’anno di essere oramai una delle big del calcio italiano. Mentre un solo decennio fa faticava a rimanere nella massima serie del calcio italiano, adesso si qualifica stabilmente in una competizione europea.

È proprio in una di esse, ossia nell’Europa League 2023/2024 che si è qualificata tra le migliori 8 squadre, grazie alla conquista del passaggio del turno ai quarti di finale ottenuta tramite la vittoria nella sfida contro lo Sporting Lisbona.

Ironia della sorte, poichè i portoghesi li avevano già incontrati nel proprio girone, esattamente nel gruppo D, assieme allo Sturn ed il Rakow. Un girone dominato dall’Atalanta, passato da primo in classifica con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare disputate.

Al netto dell’incontro, la partita d’andata allo Stadio Josè Alvadade era terminata per 1-1 con le reti di Paulinho al 17′ di gioco e Scamacca al 39′. Una qualificazione rimandata alla gara di ritorno, al Gewiss Stadium, che è terminata sul punteggio di 2-1 per i nerazzurri.

Tattica e personalità

La squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrata ancora una volta la propria forza e la propria abilità tattica, incidendo con fermezza sulla corsia di destra con Ederson, Miranchuk e Holm, nella quale lo Sporting si dimostrava particolarmente debole. Grazie alle incursioni e alla superiorità numerica creata in quella zona di campo, i bergamaschi sono riusciti ad affondare la difesa portoghese e gonfiare la rete con Scamacca e Lookman.

Una gara molto tattica da entrambe le parti, ma con due squadre che dimostravano la chiara intenzione di voler vincere. Le migliori occasioni della partita però le ha avute proprio la Dea, che ha di fatti ottenuto il passaggio ai quarti di finale, il cui sorteggio ha previsto lo scontro con il Liverpool di Jurgen Klopp.

Voci di mercato

Durante la serata del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, il quale ha commentato riguardo lo stadio, attualmente ancora in costruzione e il possibile arrivo di una nuova figura nel club.

Riguardo l’impianto ha spiegato che per il prossimo anno i lavori saranno sicuramente terminati e che non vedono l’ora di poterlo avere tutto pieno; riguardo la nuova figura, faceva riferimento alle voci in merito ad un possibile approdo di Paolo Maldini in nerazzurro come nuovo dirigente. Voci immediatamente smentite da Percassi che seppur ha rinnovato la sua stima verso l’uomo e la sua figura professionale, ha chiaramente definito la volontà di voler continuare con D’Amico, l’attuale DS, per il suo incredibile lavoro svolto fino ad adesso.