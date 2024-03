Servono solo pochi milioni: Roma, la perdita è pesantissima | Il trascinatore giallorosso prepara i bagagli

I giallorossi sono tornati a volare sotto la gestione De Rossi, ma il mercato può rovinare la festa: un top player verso il clamoroso addio.

Macchina da gol in campionato e pure in Europa League grazie a un gioco offensivo, ma anche alla ritrovata condizione dei propri uomini più rappresentativi. Può essere questa la sintesi estrema dei primi, esaltanti due mesi vissuti da Daniele De Rossi sulla panchina della Roma.

La coraggiosa decisione della famiglia Friedkin di esonerare José Mourinho lo scorso 16 gennaio, 48 ore dopo la sconfitta in casa del Milan, sembrava poter aprire foschi scenari per il prosieguo della stagione giallorossa. Troppo forte l’attaccamento dei tifosi allo Special One per immaginare un distacco indolore.

La scelta di puntare su un’amatissima bandiera per cercare di raddrizzare la stagione si è però rivelata vincente perché De Rossi si sta meritando con i fatti di occupare una panchina così importante. L’ex Capitan Futuro aveva chiesto di venire giudicato attraverso i risultati e non per il proprio passato da calciatore.

Detto, fatto, così anche i più accesi e incrollabili sostenitori di Mourinho non possono non aver notato come fuori e dentro il campo sia cambiato sostanzialmente tutto. Gruppo più compatto dopo le tensioni dei mesi precedenti e all’interno del rettangolo verde una mentalità più offensiva, non solo contro le medio-piccole.

Come corre la Roma di De Rossi: con Dybala e Lukaku Champions nel mirino

Certo, se i tifosi possono sognare ad occhi aperti la terza finale europea consecutiva e di chiudere il campionato tra le prime quattro è anche perché i top player della rosa sono tornati a stare bene e a incidere. In primis Lorenzo Pellegrini, capace di trasformare i fischi in applausi, mentre un capitolo a parte lo merita la coppia dei sogni formata da Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Mai prima d’ora l’argentino e il belga erano riusciti a condividere un periodo di buona condizione psico-fisica e i risultati si stanno vedendo. I tifosi si spellano le mani, ma non sanno ancora se potranno farlo anche nella prossima stagione. Già, perché il futuro di entrambi è in bilico e in particolare per la Joya si affaccia un rischio imminente.

Ansia Roma, Dybala e il nodo clausola: top club spagnoli in agguato

Se per Lukaku bisognerà discutere il riscatto con il Chelsea, per Dybala c’è il nodo clausola. Paulo potrà liberarsi dal 1° al 31 luglio per un club estero per appena 13 milioni. Un’eventualità da scongiurare attraverso il rinnovo, da far firmare all’argentino possibilmente prima della fine della stagione, perché i top club europei si sono già mossi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport Dybala sarebbe stato offerto al Barcellona. Da chi non è dato saperlo, ma in Catalogna non sono rimasti indifferenti. E pure l’Atletico Madrid è pronto a interessarsi alle prestazioni della Joya. Le qualità tecniche di Dybala sarebbero ideali per il calcio spagnolo e per due club che la prossima stagione vorranno dare fastidio al Real Madrid, ma la Roma ha la possibilità di vanificare tutto questo. Per i tifosi sarà una primavera di speranza, sul campo e fuori…