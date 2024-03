Lazio, Immobile non convince più: il preferito di Sarri sbarcherà a Formello | Il prossimo anno si prende l’attacco

Il capitano biancoceleste sta vivendo una stagione difficile ed è finito nel mirino della critica: addio vicino e sostituto già individuato.

Un cross dalla sinistra e il pallone spizzato da un difensore avversario che arriva giusto giusto sulla testa di uno degli attaccanti più prolifici del calcio europeo dell’ultimo decennio. In meno di una frazione di secondo bisogna come andarlo a colpire per un’azione che può decidere un’intera stagione.

È dura la vita di un bomber e Ciro Immobile ne sa qualcosa. La sua Lazio ha dovuto dire addio alla Champions League 2023-’24 già agli ottavi di finale, travolta da un Bayern implacabile nel ribaltare la sconfitta di misura patita all’Olimpico proprio per un calcio di rigore trasformato dal capitano biancoceleste.

All’Allianz Arena la Lazio è stata di fatto in partita solo nel primo tempo, riuscendo ad arginare le folate offensive degli avversari per i primi 30 minuti e pure a creare un’occasione da rete che avrebbe potuto cambiare il verso della gara, capitata proprio sulla testa di Immobile. Non è andata in questo modo, così all’indomani non sono mancate le critiche nei confronti della bandiera biancoceleste.

Il calcio, si sa, non ha memoria, così nonostante il fresco traguardo tagliato dei 200 gol prima con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni e poi in assoluto in Serie A Ciro Immobile si è trovato ad essere al centro delle critiche. La storia del calcio è piena di episodi come questi e di attaccanti di fama internazionale ai quali non viene perdonata una stagione inferiore alle aspettative.

La Lazio ammaina la bandiera? Ciro Immobile verso l’addio

Immobile sta infatti vivendo la peggior annata della propria carriera in Serie A. Dopo cinque stagioni ad altissimo livello con la maglia della Lazio, con almeno 20 reti realizzate in campionato, già lo scorso anno, complice qualche infortunio, il “contatore” si fermò a quota 12. Quest’anno anche la doppia cifra è lontana. Così, anche alla luce dell’età di Ciro, sembrano aprirsi scenari clamorosi in vista del prossimo mercato estivo.

Un anno dopo aver preso in considerazione l’ipotesi di lasciare Roma, tentato dalle ricche offerte dell’Arabia Saudita, Immobile potrebbe davvero decidere di dire addio alla squadra di cui ha riscritto i record individuali e con la quale ha vinto tre dei quattro titoli di capocannoniere della Serie A che può vantare il centravanti campione d’Europa con l’Italia nel 2021.

Mercato Lazio, individuato l’erede di capitan Immobile

Del resto la rosa della Lazio sembra avviata verso un profondo ringiovanimento che può interessare tutti i reparti e in particolare proprio l’attacco. Taty Castellanos, la riserva di Immobile arrivata la scorsa estate, non ha convinto appieno, pertanto a Formello si fa strada l’ipotesi di acquistare un centravanti giovane e in rampa di lancio, nonché gradito a Maurizio Sarri.

L’identikit porta ad Andrea Pinamonti. Il centravanti trentino scuola Inter sta vivendo una buona stagione a Sassuolo, nonostante le difficoltà della squadra neroverde, in piena lotta per non retrocedere in Serie B. Forte fisicamente, ma abile anche sul piano tecnico, capace di segnare in tutti i modi e di partecipare al gioco della squadra, Pinamonti può rappresentare il profilo ideale per il dopo Immobile e l’investimento giusto per la Lazio del futuro, che potrebbe vedere ancora in panchina Sarri, il cui contratto scadrà nel 2025.