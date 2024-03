De Rossi ripensaci, voglio restare a Roma | Dietrofront a Trigoria: adesso può firmare il rinnovo

Le dichiarazioni del giocatore giallorosso: “voglio restare a Roma”. È pronto a firmare il rinnovo di contratto

La Roma è irriconoscibile. Un termine che sembra possa esprimere negatività, ma in realtà esprime l’esatto contrario. Da quando i giallorossi sono passati da Josè Mourinho a Daniele De Rossi, si respira un’altra aria, sia a Trigoria, che in campo.

Arrivato tra lo scetticismo di molti, sia per la recente e negativa avventura alla Spal, sia per la poca esperienza come allenatore, l’ex campione del mondo sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere l’allenatore del futuro della AS Roma.

La squadra sembra psicologicamente rinata. In precedenza regnava un’aria differente. Indubbiamente ha inciso la finale di Europa League persa la scorsa stagione e l’essere allenati da uno dei migliori allenatori di sempre; caratteristiche che non davano affatto serenità alla squadra e possibilità di esprimere il proprio potenziale al meglio.

De Rossi incarna l’esatto opposto. Tanta voglia di giocare, zero polemiche, smettendo di criticare gli interpreti della rosa e i problemi della società. Non un cambio di rotta, bensì una vera e propria rivoluzione, che si è già ben vista in campo e conseguentemente nei risultati.

La rinascita

La Roma ha conquistato 15 punti nelle ultime 6 gare di Serie A. Ciò significa che le ha vinte tutte, tranne una, persa 4-2 nel roboante match contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il merito di questi risultati va attribuito proprio al mister e al cambio di mentalità che ha dato alla squadra.

La squadra gira in tutt’altro modo; i giocatori si cercano e si trovano, avendo l’obiettivo comune di vincere ogni partita. Questo è permesso anche grazie alla rinascita di alcuni calciatori chiave che stavano rendendo nettamente sotto le aspettative, come Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku.

Voglia di rimanere

Avere un impatto del genere significa aver portato dei cambiamenti, che però non possono giovare ad ogni singolo calciatore della squadra. La Roma è passata dal 3-5-2 al 4-3-3, cambiando totalmente stile di gioco.

Uno dei calciatori che ne ha più risentito è Leonardo Spinazzola, soprattutto a causa della sua precaria condizione fisica. L’ex campione d’Europa, propro dall’infortunio di Euro 2020, sta facendo sempre più fatica nel rientrare fisicamente al 100%, lasciando spesso il terreno di gioco per infortunio. La società giallorossa sta riflettendo sul suo futuro, che è ad oggi totalmente incerto, ma l’intenzione dell’esterno sinistro è di convincerli a puntare nuovamente su di lui per le prossime stagioni.