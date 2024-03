‘Vi strappiamo due giocatori’: Juventus, mossa a sorpresa in Serie A | La diretta avversaria non può farci nulla

Che sgambetto. I bianconeri “eliminano” dalla corsa scudetto una diretta concorrente grazie a due mosse di mercato.

Un sorpasso in piena regola che può decidere fin da subito le sorti del cammino in campionato delle due big. La Juventus accetta soltanto la vittoria e per questo non ha paura di alzare la voce anche sul mercato. Grazie a un’opportunità delle ultime ore infatti Cristiano Giuntoli può rinforzare la rosa e puntare subito al traguardo più ambito.

Bisognerà capire quali saranno le squadre in grado di combattere sin da subito per il trofeo. Quest’anno alle spalle dell’Inter ci sono state poche alternative credibili, con la Juventus stessa che si è resa conto, dopo lo scontro diretto di San Siro, di non essere ancora arrivata a quei livelli.

Il compito degli uomini mercato bianconeri sarà proprio questo. Trovare sul mercato calciatori funzionali al progetto e puntare all’obiettivo massimo.

Sulla strada del club di Torino però ci sarebbe anche un’altra big. Come eliminarla dai giochi? Molto semplice. Acquistare due giocatori chiave del progetto e interrompere il sogno degli avversari. Ecco che cosa potrebbe accadere quest’estate.

Oltre il danno la beffa

La Juventus è tornata. La verosimile qualificazione alla prossima edizione della Champions League è la conferma che tutti i tifosi e gli osservatori stavano aspettando. Ora non resta che proseguire sulla strada tracciata, magari aggiungendo qualità e forza al motore.

I bianconeri hanno messo gli occhi su due calciatori della Lazio, possibile outsider scudetto. Uno sembra ormai destinato a lasciare la Capitale mentre il secondo dovrà discutere proprio in questo periodo la sua situazione con il presidente Claudio Lotito.

Due al prezzo di uno

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus non ha nessuna intenzione di accontentarsi, nemmeno sul mercato. Ecco perché dopo aver sondato il terreno per Felipe Anderson (e aver recapitato all’entourage del giocatore una proposta per i prossimi 3 anni), Cristiano Giuntoli sta valutando se affondare il colpo per uno dei protagonisti dell’undici biancoceleste.

Il contratto di Mattia Zaccagni scadrà tra poco più di un anno e non è ancora stato trovato un accordo per proseguire con il club della Capitale. La Juventus resta alla finestra. Un’occasione del genere, in caso di rottura con la società, andrebbe colta all’istante. Il tempismo e la fame di vittorie faranno il resto.