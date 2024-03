Alla fine ci siamo arresi: Milan, fallito anche l’ultimo tentativo | Niente rinnovo e addio tra le lacrime

Brutte notizie in casa Milan. La stagione sta prendendo una piega ben diversa da quelle che erano le aspettative.

Non è un momento particolarmente esaltante per Stefano Pioli e i suoi ragazzi. La lotta scudetto non è mai iniziata e arrivare al secondo posto occupato dalla Juventus non sembra una missione così alla portata. Molti osservatori non vedono grande differenza tra le due rose, con gli uomini di Allegri che però hanno mostrato fin qui grande tenacia.

Con il giusto spirito però nessuna impresa può davvero rivelarsi impossibile. Il Milan proverà ad arrivare in fondo all’unica competizione che potrebbe, sulla carta, regalare delle sorprese ovvero l’Europa League. Molto dipenderà dallo stato di forma di Leão e compagni.

In questo senso a Milanello si respira un sano ottimismo. È vero, a inizio stagione la società aveva chiesto qualcosa di più alla squadra ma il campo ha parlato e ha emesso il proprio verdetto. I rossoneri, per qualità di gioco e continuità di risultati non sono ancora una big di primo piano.

In questo scenario di incertezza si aggiungono anche le preoccupazioni legate al mercato. Da alcuni rinnovi di contratto possono dipendere le sorti dell’allenatore e della squadra, specialmente se si pensa alla prossima stagione.

Il rinnovo è in salita

C’è un giocatore in particolare che è tornato al centro del mercato, non tanto per mal di pancia improvvisi ma per possibili offerte provenienti da top club internazionali.

Questi sarebbero in grado di offrire al giocatore e al Milan cifre da capogiro, rompendo quell’equilibrio pazientemente costruito negli ultimi anni, che ha permesso alla squadra di arrivare al successo. Ecco cosa devono temere i tifosi rossoneri.

Al centro del mercato

Theo Hernandez è sul mercato? Nessuno in casa Milan si esporrebbe in tal senso ma quello che filtra è l’interesse di un grande club come il Bayern Monaco per il francese. Tra il dire e il fare, secondo il Corriere dello Sport, ci sono tutte le certezze rossonere, quantificate in 100 milioni di euro.

Sotto quella cifra non se ne parla proprio. Il calciatore rossonero, legato al club fino al giugno del 2026, percepisce al momento 4.5 milioni di euro. Il Milan vorrebbe allungare l’accordo a cifre leggermente superiori, attorno ai 5 milioni di euro ma la potenza dei bavaresi potrebbe far saltare il banco. Ecco perché in caso di addio prematuro il club di Via Aldo Rossi vorrebbe monetizzare e cercare con serenità un giocatore valido per quel ruolo.