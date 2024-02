‘Anche io vicino alla Ferrari’: dopo Hamilton un altro fenomeno | A Maranello sognano il dream team

Il Mondiale di F1 è alle porte, ma tiene banco la rivoluzione senza fine a Maranello. Il retroscena che lascia senza parole i tifosi.

I motori stanno per iniziare a rombare. La stagione 2024 della Formula 1 è ormai alle porte, con tutto il carico di aspettative e curiosità che tradizionalmente porta l’inizio di un’annata che mai come quest’anno sarà lunga e piena di eventi.

Il Mondiale numero 75 della storia sarà infatti il più lungo di sempre con i suoi 24 appuntamenti, gli stessi dello scorso anno, quando però il GP di Cina saltò per le restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus e quello dell’Emilia Romagna non si disputò a causa della tragica alluvione che colpì quelle zone proprio nei giorni in cui si sarebbe dovuta disputare la corsa. Il via come ormai d’abitudine sarà in Bahrain, seppur in un giorno della settimana inedito.

I primi due GP della stagione, infatti, compreso quello dell’Arabia Saudita previsto già per il weekend successivo, verranno disputati di sabato, rispettivamente il 2 e il 9 marzo, per rispettare il Ramadan. Di sabato si correrà anche il GP di Las Vegas, previsto per il 24 novembre. Quando, forse, i giochi per le due classifiche del Mondiale saranno già fatti.

I motivi di interesse per il Mondiale 2024 sono numerosi. La curiosità di appassionati e addetti ai lavori è rivolta in primo luogo a sapere se il dominio della Red Bull e in particolare di Max Verstappen sarà schiacciante come accaduto nel 2023, quando la scuderia di Milton Keynes è riuscita ad aggiudicarsi 21 dei 22 GP del calendario, 19 dei quali con lo scatenato pilota olandese.

F1, il “ciclone” Hamilton-Ferrari si abbatte sul mercato piloti

Esulando dall’aspetto tecnico, non si può però certo sottacere l’impatto mediatico avuto dall’annuncio che Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari a partire dalla stagione 2025. Il lungo inseguimento del Cavallino al sette volte campione del mondo è stato finalmente coronato, ma con tempistiche del tutto sorprendenti anche, appunto, per quanto riguarda l’annuncio.

Pochi giorni dopo l’ufficializzazione del rinnovo di Charles Leclerc, a Maranello hanno… calato un asso inatteso, ma non troppo, dal momento che già da qualche settimana erano stati interrotti i dialoghi con Carlos Sainz per il prolungamento del contratto dello spagnolo, che lascerà quindi la Ferrari al termine del Mondiale 2024.

Daniel Ricciardo ferrarista mancato: svelato il retroscena

Proprio il futuro del figlio d’arte è uno dei temi più interessanti del mercato piloti che verrà e del resto il divorzio di Hamilton dalla Mercedes è destinato ad azionare un effetto domino dalle conseguenze ancora imprevedibili e che potrebbe coinvolgere piloti di primo piano. Tra questi anche Daniel Ricciardo, tornato su buoni livelli all’AlphaTauri nella seconda metà della scorsa stagione e… ferrarista mancato nel recentissimo passato.

È stato infatti lo stesso pilota australiano di origini siciliane a svelare di aver avuto contatti con la Rossa nel 2021, proprio prima che la Ferrari puntasse su Sainz: “Ci sono state delle trattative, ma non si è mai arrivati vicini alla firma”. Quell’anno Ricciardo lasciò la Red Bull per andare a sostituire proprio Sainz alla McLaren, ma il biennio a Woking fu avaro di soddisfazioni con un solo podio, la vittoria del GP d’Italia nel 2021.