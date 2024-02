Addio Lazio, la festa è già finita: “Vi porterò sempre con me ” | Annuncio dopo il Bayern

In casa biancoceleste è tornato l’entusiasmo dopo la vittoria in Champions sui tedeschi, ma una dichiarazione a sorpresa scuote l’ambiente.

Quello tra la Lazio e la Coppa dei Campioni/Champions League è sempre stato un rapporto tormentato, tra squalifiche e eliminazioni brucianti. Per questo la magica notte vissuta dall’ambiente biancoceleste contro il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale entra di diritto nella storia del club.

L’1-0 firmato su rigore dal solito Ciro Immobile, fresco di 200° gol in Serie A realizzato pochi giorni prima a Cagliari, ha regalato a società e tifosi la possibilità di andare a giocarsi il passaggio del turno all’Allianz Arena, ma soprattutto un bel carico di autostima in vista della seconda parte di stagione.

Il pessimismo che si era fatto strada al momento del sorteggio, oltre due mesi fa, ha lasciato spazio a un cauto ottimismo, perché se è vero che all’Olimpico c’è stato da soffrire al cospetto degli attacchi di un avversario magari non ispirato e in crisi di risultati, ma comunque in possesso di un potenziale notevole, la solidità mostrata dalla Lazio fa ben sperare.

Fino a questo momento la stagione della squadra di Maurizio Sarri è stata all’insegna della discontinuità. Un pessimo inizio, poi la risalita a suon di vittorie culminata nel successo sulla Roma nel derby dei quarti di Coppa Italia, quindi un nuovo calo, che ha nuovamente complicato la classifica del campionato.

Lazio, missione quarti di finale in Champions League per fare la storia

In Europa però la musica è stata diversa, perché la Lazio ha superato il girone di Champions sfoderando tanto cuore, si pensi ai punti strappati nel finale contro Atletico Madrid in casa e Celtic fuori. Lo stesso cuore che servirà a Monaco, dove Luis Alberto e compagni cercheranno di entrare nella storia del proprio club.

I quarti di finale rappresentano infatti il punto più alto mai raggiunto dalla Lazio in Champions. Prima della trasferta tedesca, però, ci sarà da pensare al campionato, senza farsi prendere dalla nostalgia. Quella che potrebbe subentrare ascoltando le parole di un grande ex, che ha parlato proprio dopo la partita contro il Bayern.

Parla Igli Tare: “Lazio per sempre nel mio cuore, ma…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tv Serie A con Rds, Igli Tare è tornato a soffermarsi sulla decisione di dire addio alla Lazio al termine della scorsa stagione, dopo 15 anni da direttore sportivo e tre da giocatore: “La Lazio rimarrà sempre qualcosa di speciale che porterò dentro di me, l’esperienza più bella della mia vita – ha rivelato il dirigente albanese – Semplicemente con il passare del tempo ho capito che il mio ciclo era arrivato alla fine”.

Tare ha lavorato a stretto contatto con il presidente Lotito dall’estate 2008, quando prese il posto di Walter Sabatini, alla primavera del 2023, portando in biancoceleste tanti giocatori diventati poi top players e ancora oggi punti di forza della Lazio. Ora però l’ex attaccante è pronto per una nuova avventura, magari in Italia…: “Sarò sempre un tifoso della Lazio, ma adesso cerco di passare le giornate conoscendo il meglio possibile gli altri campionati” ha aggiunto.