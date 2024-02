“Mai dato sicurezza”: Roma, anticipate le ‘pulizie di Primavera’ | Fuori dal progetto fin da subito

Il club giallorosso costretto a prendere questa decisione difficile anticipa i tempi e guarda al mercato. Ecco cosa può accadere.

Una decisione per il presente ma soprattutto per il futuro. Le ultime gare hanno evidenziato proprio quella lacuna del sistema di gioco giallorosso e adesso bisogna correre ai ripari. I tifosi lo avevano pensato già molto tempo fa ma gli addii di Tiago Pinto e José Mourinho avevano congelato tutto.

Con l’arrivo dell’aria primaverile sarà il momento di cambiare il guardaroba e capire chi potrà ancora dare qualcosa di importante alla causa. Il tecnico della Roma Daniele De Rossi in tal senso ha le idee molto chiare, come dimostrano le ultime scelte di formazione.

Il mercato può sicuramente offrire delle opportunità e guai a ignorarle ma per ora, in attesa di quella rivoluzione, è bene guardare in casa propria. Il giocatore farà di tutto per far cambiare idea all’ambiente.

Soltanto il tempo e i risultati ci diranno se ci sarà riuscito. L’importante, a questo punto della stagione, è continuare quel percorso iniziato soltanto da poche settimane. L’Europa aspetta la Roma. Lukaku e compagni dovranno dimostrare di essere all’altezza dell’appuntamento.

Non c’è più spazio per lui

Il calciatore non ha convinto praticamente nessuno ma farà di tutto per sfruttare al meglio la sua chance, a circa un mese dall’ultima da titolare. Ai tempi c’era José Mourinho in panchina, uno che in carriera ha spesso sorpreso grazie a scelte di rottura.

Contro il Feyenoord toccherà ancora a Mile Svilar difendere i pali della porta romanista. È lui il portiere di Coppa, pronto a subentrare al quasi mai impeccabile Rui Patricio, uno degli anelli deboli della catena. Proprio in porta si attende una rivoluzione chiesta a gran voce da tutta la piazza.

Porte girevoli

Il paradosso è proprio qui. In campo toccherà a Svilar, con il ritorno di Rui Patricio in campionato ma per il futuro nessuno dei due è considerato una certezza. Il grande ex Roberto Pruzzo a Radio Radio commenta così il momento della squadra della Capitale.

“Svilar non sarà ritenuto all’altezza. Penso che la Roma debba cercare un nuovo portiere. In questi tre anni non mi ha dato mai sicurezza. Il serbo forse non è tenuto in considerazione”. Per quanto riguarda la gara contro gli olandesi Pruzzo ricorda l’importanza di restare concentrati per tutti i 90 minuti, cosa che non è riuscita contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato.