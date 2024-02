Delusione Vlahovic, anche lui si è stufato: “Da lui mi aspettavo tutt’altro” | Adesso lo possono cedere

L’ipotesi di addio alla Juventus non è più così lontana. Vlahovic è stato una delusione: perse tutte le aspettative su di lui

L’ultima settimana della Juventus è stata nettamente in salita. Un amarissimo pareggio a Empoli per 1-1, che per una squadra come quella bianconera è sinonimo di sconfitta e una sconfitta a San Siro, contro l’Inter di Simone Inzaghi, per 1-0.

I nerazzurri hanno battuto i rivali grazie ad un autogol di Gatti al 37esimo minuto di gioco. Grazie ai 3 punti conquistati hanno nettamente allungato la classifica, confermandosi sempre più primi, con il miglior attacco e la miglior difesa dell’intero campionato.

57 punti in 22, una in meno del calendario a causa dell’impegno Supercoppa, a differenza della Juventus con 53 punti in 23 partite, dunque potenzialmente a -7 dal primo posto. Occhio anche al Milan di Stefano Pioli, che grazie alla vittoria fuori casa contro il Frosinone, è ora a -4.

Ciò che è mancato alla squadra in quella partita secondo il mister Massimiliano Allegri è stata l’esperienza. Le scelte giuste da fare al momento giusto, ma non le utilizza come alibi, ma come punto da cui ripartire.

Aspettative mancate

I giocatori più forti in una determinata squadra sono soggetti ad una maggiore pressione, poichè è da loro che ci si aspetta la giocata o il guizzo che dia una svolta o addirittura risolva la partita. Nel Derby d’Italia, il più atteso, ma colui che ha più deluso, è stato Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo che stava trascinando la Juventus nelle ultime partite di campionato a suon di gol, è stato uno dei peggiori in campo, sbagliando un’occasione nitida davanti alla porta e mancando il gol, episodio che avrebbe potuto cambiare il match.

Parole dure

Sulla partita tra Inter e Juventus ha voluto dare il suo parere un ex centrocampista bianconero, ossia Angelo Di Livio, il quale ha fortemente criticato la punta bianconera, facendo leva proprio sull’occasione mancata.

Ai microfoni di Rai Sport: “L’Inter è una squadra fortissima, ma a volte l’episodio fa la differenza. Mi aspettavo di più da Vlahovic – ha detto ai microfoni di Rai Sport – in quello stop che secondo me poteva cambiare la partita. Alla fine l’Inter ha vinto meritatamente, ma la Juventus ha avuto l’occasione per passare in vantaggio e poi sarebbe stato molto difficile. I nerazzurri alla fine avrebbero potuto dilagare, ma nei primi 60 minuti ho visto equilibrio”.