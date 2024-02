Inter, che guaio per Inzaghi: questa non ci voleva proprio | Mazzata devastante alla Pinetina

Rafforzato il primato in classifica, per i nerazzurri arriva una pessima notizia a poche ore dalla delicata sfida contro la Roma.

Gli esami non finiscono davvero mai. In particolare se la… media voto sul libretto è molto elevata. Fuor di metafora universitaria, non ha stupito il fatto che tifosi, giocatori e l’intero ambiente dell’Inter abbiano festeggiato in maniera contenuta il pur importantissimo successo contro la Juventus.

Il Derby d’Italia era stato presentato come una sfida cruciale nel crocevia verso lo scudetto in particolare se a conquistare i tre punti fosse stata proprio la squadra di Inzaghi. Così è accaduto, ma quattro punti di vantaggio con ancora 15 giornate da disputare non rappresentano una garanzia, benché la capolista di impegni in campionato ne abbia ancora 16.

L’asterisco presente nella classifica dell’Inter, relativo al recupero fissato per fine febbraio contro l’Atalanta, rappresenta infatti un’arma a doppio taglio. Da una parte un’uscita di sicurezza qualora, nelle prossime giornate, i vice campioni d’Europa incappassero anche solo in un mezzo passo falso, dall’altro una sfida impegnativa, per il valore dell’avversario, ma non solo.

Uno dei motivi per i quali secondo buona parte degli addetti ai lavori la corsa al titolo è ancora apertissima è legato al fatto che l’Inter è attesa dagli ottavi di Champions League, a differenza della Juventus che all’orizzonte, ma ad aprile, avrà “solo” la semifinale di Coppa Italia. Una variabile non di poco conto, al netto del fatto che la rosa a disposizione di Inzaghi è profonda e attrezzata per sostenere le numerose partite in programma.

Inter, il Derby d’Italia è in archivio: scatta l’allarme infortuni in vista della Roma

Tanti impegni vuol dire tanto onore, dal momento che alla Pinetina nessuno si preclude il sogno di andare molto avanti in Europa come accaduto lo scorso anno, e anche incassi potenziali in grado di far sorridere la società. L’altra faccia della medaglia è però quella dei rischi connessi al sovraffollamento del calendario, a partire dalla variabile infortuni.

In tal senso Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto, almeno per il momento, così come del comportamento dei propri giocatori sul piano disciplinare. Il numero di squalifiche è basso, aspetto importante in vista di un calendario che nelle prossime settimane non darà tregua. Oltre all’Atalanta ci sarà infatti da affrontare la Roma e due volte l’Atletico Madrid in Champions. All’Olimpico, però, un assente illustre tra le fila nerazzurre ci sarà.

Ostacolo De Rossi per Inzaghi: l’Inter perde una pedina chiave

Per l’eventuale applicazione del turnover Inzaghi non potrà infatti contare per la partita contro la squadra di De Rossi sull’apporto di Davide Frattesi. L’ex centrocampista del Sassuolo ha riportato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, come recita la nota ufficiale dell’Inter. Appare quindi certa l’indisponibilità del giocatore per la sfida contro i giallorossi, nella quale Frattesi sarebbe stato un illustre ex.

Per il nazionale azzurro la prima stagione all’Inter sta trascorrendo all’insegna di più ombre che luci. Frattesi non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio fisso, complice la fortissima concorrenza a centrocampo, pur non avendo mai fatto mancare il proprio apporto, non solo in termini di gol, quando Inzaghi lo ha chiamato in causa. L’assenza dai campi non dovrebbe però essere troppo lunga e in una stagione che deve ancora entrare nel vivo ci sono ancora tutte le possibilità per lasciare il segno, in Italia e in Europa.