Riecco Zaniolo, bentornato in Serie A | La Big fa sul serio: pronto il contratto per l’ex Roma

L’ex attaccante della Roma non sta più trovando spazio nell’Aston Villa: il calcio italiano pronto a riabbracciarlo.

Poco più di un anno fa di questi tempi Nicolò Zaniolo diventava uno dei pochi giocatori ad avere la forza di dire di no alla Premier League. Qualche mese dopo lo avrebbe seguito Davide Frattesi, fermo nel proposito di restare in Italia nonostante le sirene d’oltremanica. Durante il mercato di gennaio 2023, infatti, l’allora attaccante della Roma scelse di declinare l’interessamento del Bournemouth.

Gli uomini-mercato dei Cherries si recarono in prima persona a Trigoria per incontrare l’ex Inter e convincerlo ad approdare in Inghilterra, tuttavia Zaniolo, che aveva già fatto presente di non essere interessato alla proposta, scelse di non presentarsi neppure all’appuntamento, facendo andare su tutte le furie i dirigenti della Roma.

Era, quello, un periodo di fortissima tensione tra l’ambiente giallorosso e Zaniolo, ormai fuori anche dai radar di José Mourinho, oltre che inviso a buona parte della tifoseria. Il Bournemouth avrebbe poi ripiegato su Hamed Traoré del Sassuolo, approdato al Napoli proprio durante l’ultimo mercato di gennaio.

Quanto a Zaniolo, constatata l’impossibilità di proseguire l’avventura a Roma, a febbraio si presentò l’opportunità Galatasaray, questa sì colta al volo dal giocatore. Il destino avrebbe comunque permesso una seconda chance inglese al nazionale azzurro, che dallo scorso luglio veste, in prestito, la maglia dell’Aston Villa.

Zaniolo ai margini all’Aston Villa: l’avventura in Premier League verso l’epilogo

L’avventura a Birmingham non si sta tuttavia rivelando felice, almeno a livello individuale. Se infatti la squadra di Unai Emery sta letteralmente volando in Premier League, i risultati stanno arrivando di fatto senza l’apporto di Zaniolo, che dopo aver iniziato la stagione da titolare ha via via perso quota nelle gerarchie del tecnico spagnolo.

Da dicembre in avanti l’ex giallorosso sta accumulando solo subentri e peraltro per pochi spiccioli di partita. In attesa della ripresa della Conference League, trofeo che Zaniolo ha già conquistato, proprio con la Roma nel 2022, con tanto di gol decisivo nella finale contro il Feyenoord, il giocatore e il proprio entourage hanno già iniziato a guardarsi attorno in vista di un possibile ritorno in Italia, dal momento che l’Aston Villa non eserciterà il diritto di riscatto.

La Serie A riabbraccia Nicolò Zaniolo: Milan pronto a trattare col Galatasaray

Juventus e Milan sono due vecchi “estimatori” di Zaniolo e il prossimo mercato estivo potrebbe essere la volta buona per un nuovo assalto. Tra i due club quello rossonero sembra il più determinato ad aprire una trattativa con i turchi. Con o senza la conferma di Stefano Pioli in panchina il Milan può essere la destinazione giusta per Zaniolo anche dal punto di vista tattico.

Lo scarso minutaggio con l’Aston Villa potrebbe infatti di mettere a rischio la convocazione di Zaniolo per Euro 2024. Luciano Spalletti ha finora dato fiducia al giocatore, schierandolo da titolare in partite importanti, ma il ridotto impiego degli ultimi mesi potrebbe cambiare la situazione. Nicolò è pronto a lottare per riguadagnare spazio nella seconda parte di stagione, con il doppio obiettivo di mettersi in evidenza anche in chiave mercato. L’avventura in Premier sembra agli sgoccioli.