‘Firma da un momento all’altro’: Juventus, l’ultimo acquisto è a parametro zero | Superata anche l’Inter

La Juventus piazza il suo nuovo colpo. Superata ufficialmente la concorrenza: presto firmerà a parametro zero.

In pochissimi mesi può cambiare tutto. L’obiettivo principale della Juventus era rientrare tra le prime quattro e qualificarsi per la Champions League, ma considerando l’andamento delle altre concorrenti e della Juventus stessa, ora che siamo a febbraio si può parlare di lotta per lo Scudetto.

Dando uno sguardo alla classifica dell’attuale stagione, la Vecchia Signora è seconda in campionato con 53 punti in 22 gare disputate ottenuti tramite 16 vittorie, 5 pareggi ed 1 sconfitta, con 36 gol fatti, ma 13 subiti, dimostrandosi la seconda miglior difesa del campionato, dietro l’Inter.

I nerazzurri sono primi con 54 punti, ma con una partita in meno a causa dell’impegno della Supercoppa. Sono primi per gol fatti e ultimi per gol subiti e a breve ci sarà lo scontro tra le parti, il cosiddetto Derby d’Italia, che darà una svolta importante per il campionato.

Alla partita la Juventus ci arriverà più completa. Un mix tra tantissimi giocatori giovani, lanciati dal tecnico stesso nell’ultimo paio d’anni ed esperti che possano guidarli; una combo perfetta per centrare gli obiettivi stagionali prefissati.

Calciomercato

Con il calciomercato invernale ufficialmente terminato, si sono aggiunti due giovanissimi e talentuosi calciatori: Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000, per 3.5 milioni di euro + 3 di bonus pagabili in 3 anni e Carlos Alcaraz, centrocampista argentino, la cui formula è un prestito a circa 4 milioni di euro più 48 di riscatto.

In programma c’erano anche altri colpi che però sono stati rimandati all’estate per mancanza di tempo. Si attende il prossimo calciomercato unicamente per ufficializzarli, poichè i mesi successivi saranno comunque pieni di trattative per accordarsi tra le parti.

Contatti in corso

Uno dei casi sopra citati è Felipe Anderson. L’esterno brasiliano che milita attualmente nella Lazio ha il contratto in scadenza ed ha dunque piena facoltà di incontrarsi con altri club. Ha ricevuto una proposta di rinnovo dal presidente Lotito di 3.5 milioni di euro a stagione, ma il calciatore ed il suo entourage l’hanno ritenuta troppo bassa.

A tal proposito si è inserita la Juventus, che è molto interessata al calciatore. L’offerta di 4 milioni di euro a stagione con un contratto quadriennale sembra aver convinto il ragazzo venuto da Brasilia, lusingato allo stesso tempo di vestire la maglia bianconera nel periodo della sua massima maturità calcistica. A meno di sorprese, il brasiliano firmerà a parametro zero ed approderà a Torino la prossima stagione.