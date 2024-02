“Addio alla coppia Leclerc-Sainz”: clamoroso Ferrari | Hamilton non arriva da solo

La notizia più clamorosa della storia recente della Formula 1 è destinata a cambiare parecchi equilibri a Maranello: sorprese in vista.

Ultimo giorno di calciomercato? No, primo (e forse pure ultimo) del mercato piloti di Formula 1. La giornata del 1° febbraio 2024 è destinata a entrare nella storia dello sport, non solo dei motori, grazie all’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025.

Una trattativa sviluppata in gran segreto, ma anticipata da Il Corriere della Sera proprio nella mattinata del 1° febbraio è diventata di dominio pubblico in pochissimi minuti, conquistando immediatamente tutti i social e facendo il giro del mondo in pochi istanti.

Il matrimonio più atteso della storia recente della Formula 1, quello del quale si è parlato tante volte, ma che sembrava impossibile, prenderà forma quando tutto faceva pensare che… non s’avesse più da fare. A 40 anni compiuti da poche settimane il sette volte campione del mondo indosserà per la prima volta la tuta rossa per cercare di entrare nella leggenda del proprio sport.

Quella di Maranello, e dello stesso pilota inglese, non è stata solo una scelta sportiva, dal momento che il connubio Ferrari-Hamilton andrà oltre le piste. Dagli impegni nel sociale di Lewis a quelli imprenditoriali nel mondo della moda, l’ex “grande nemico” della Rossa, colui che infranse il sogno iridato di Felipe Massa sotto la pioggia di Interlagos nel 2008, diventerà l’uomo immagine del Cavallino.

Rivoluzione Ferrari con Hamilton: Sainz può non essere l’unico a dire addio

Per quanto tempo? Non è dato saperlo, dal momento che l’annuncio parla di contratto pluriennale. Quel che è certo è che diretti interessati, appassionati e addetti ai lavori saranno attesi da 12 mesi non facili, con un intero Mondiale da vivere con il massimo della professionalità, senza pensare a quello che succederà.

Un concetto che varrà per tutti. Hamilton e la Mercedes, ma anche, se non soprattutto, Charles Leclerc, la Ferrari e Carlos Sainz. Il pilota spagnolo lascerà Maranello dopo quattro anni e in attesa di vedere cosa accadrà nel 2024 il figlio d’arte ha ben poco da rimproverarsi per quanto fatto nelle sue prime tre stagioni in rosso. Quanto a Leclerc, il futuro del “Predestinato” sembra tutto da scrivere.

Ferrari, Charles Leclerc e i dubbi sul futuro

Quale ruolo avrà Charles nella “Ferrari di Hamilton”? Su chi tra i due si punterà per dare la caccia all’agognato titolo mondiale? Il monegasco sentirà la pressione o avere un mito vivente dello sport come compagno di scuderia fungerà da stimolo? I tifosi si dividono sui social, ma non manca chi già rimpiange l’addio di Sainz: “Non sono pronta a dire addio alla coppia leclerc sainz” si legge in un tweet. Non si può però escludere che a dire addio a Maranello siano entrambi i membri della coppia.

A 26 anni Leclerc sta per affrontare una stagione chiave per la propria carriera. Nessuno può chiedergli di lottare alla pari con Verstappen, ma tifosi e team si aspettano un ulteriore step in avanti, in modo da essere pronto per convivere con Sir Lewis. A meno che lo stesso Charles e la Ferrari non pensino che separarsi possa essere la strada migliore. Del resto le scuderie pronte a fare ponti d’oro a Leclerc non mancherebbero, dalla stessa Mercedes fino alla Red Bull che dovrà sostituire Sergio Perez. Da una coppia d’oro a altre potenziali, con Russell o Verstappen? Charles ha tutto il tempo per pensarci…