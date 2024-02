Serie A, spunta la pista Zidane: ‘Vogliono affidargli la panchina’ | Non è la Juventus

Uscita la clamorosa notizia in Serie A. Zidane è uno dei candidati per la prossima panchina: non è la Juventus

Zinedine Zidane è una leggenda vivente. Il francese è considerato uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio. Un giocatore esplosivo e forte fisicamente, che dimostrava una tecnica ed una eleganza unica; una vera e propria icona.

Un palmarès invidiabile, vincendo tutto ciò che c’era da vincere. Ha conquistato tutti i trofei individuali possibili ed ha vinto ogni competizione con i club in cui ha giocato, Juventus e Real Madrid e con la sua nazionale, la Francia.

Non gli è bastato divenire uno dei calciatori più forti di sempre; ha voluto esserlo anche da allenatore. La sua esperienza inizia circa 10 anni fa, proprio al Real Madrid, il club con cui è stato uno dei Galacticos dell’epoca, insieme a calciatori stratosferici come Roberto Carlos, Beckham e Ronaldo il Fenomeno.

Dalla fine della carriera da calciatore rimase nel club per ruoli dirigenziali, fino a diventare nel 2013 il vice allenatore delle Merengues, divenendo il secondo di Carlo Ancelotti, fino al 2016, anno in cui, in seguito all’esonero di Rafa Benitez, ottenne la panchina della prima squadra.

Storia scritta

Fu l’inizio di uno dei periodi più gloriosi del Real Madrid. Al primo anno vinse la Champions League contro i rivali storici dell’Atletico Madrid, ma continuò a ripetersi i due anni successivi, divenendo il primo club nella storia a vincere 3 edizioni di fila.

Nel 2018 decise di abbandonare la panchina poichè necessitava di nuovi stimoli, per poi ritornarci solamente un anno dopo, poichè richiamato dopo gli scarsi risultati ottenuti dai suoi successori. Non fu glorioso come il primo periodo ma riuscì comunque a vincere un titolo ed una supercoppa, per poi lasciarla nuovamente nel 2021, dopo una stagione senza trofei.

Chiamata dall’Italia

Zidane è attualmente ancora svincolato, non per mancanza di offerte ma per scelta. Ha deciso di sua spontanea volontà di restar lontano dal ruolo di allenatore, con il fine di godersi la famiglia e gli affetti e fare ciò che prima gli era impossibile a causa dei tantissimi impegni professionali.

Nelle sue ultime interviste è trapealto che abbia voglia di rimettersi in gioco e su di lui ci sono varie top europee, pronte ad ingaggiarlo. Una di queste è in Serie A, e non è la Juventus ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che è alla ricerca di un nuovo allenatore per reiniziare un ciclo vincente.