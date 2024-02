“Ho fatto una cosa orribile”: il giocatore confessa tutto | Ecco perché voleva scappare

La verità è uscita allo scoperto. Ecco le motivazioni per le quali voleva scappare: il calciatore confessa tutto

La verità prima o poi viene a galla. Quando si è coinvolti in episodi gravissimi, seppur si tenti il tutto per tutto per non far uscire allo scoperto la realtà dei fatti, prima o poi accade, peggiorando ancor di più la situazione.

È ciò che è successo ad un calciatore attualmente in attività, che ha probabilmente macchiato la sua immagine per il resto della sua carriera. Il tutto è uscito allo scoperto, pochi giorni fa, facendo venire alla luce anni ed anni di menzogne.

Si tratta di un’atleta che milita attualmente in uno dei top 5 campionati europei, precisamente in Premier League, definito il campionato migliore del mondo, nella squadra che è attualmente campione in carica, il Manchester City di Pep Guardiola.

La sponda blu di Manchester occupa attualmente la quarta posizione in classifica con 43 punti in 20 partite disputate. Dinanzi ad essa, il Liverpool di Klopp, l’Arsenal di Mikel Arterta e l’Aston Villa di Unai Emery; tutti però con 2 gare in più disputate.

La rivelazione

Il giocatore in questione è Kyle Walker, titolare inamovibile a destra dell’attuale campione europea in carica. Il terzino inglese, dopo la vittoria in FA Cup contro il Tottenham, ha deciso di svelare i suoi segreti riguardanti la sua vita privata, spiegando ciò che aveva commesso.

Ha tradito la moglie Annie dopo circa 12 anni di relazione, lasciando la sua abitazione e trasferendosi in affitto. Il calciatore è in attesa del quarto figlio, ma ciò che ha creato più scalpore è che non tutti appartengono alla moglie, attualmente incinta, ma la metà di essi sono stati concepiti con l’amante.

Doppia vita

Il terzino della nazionale inglese aveva da anni una doppia vita. Da anni aveva parallelamente costruito una seconda vita con un’altra famiglia, insieme all’amante Lauryn Goodman, madre degli altri due suoi figli.

Nonostante la sua elevata visibilità, il calciatore riusciva da anni nell’intento di nascondere l’accaduto, fino a che l’amante non ha decisa di sua spontanea volontà di confessare tutto alla moglie, chiamandola per telefono. Walker, si è espresso in merito alla vicenda, proteggendo innanzitutto i figli,chiedendo che rimangano fuori dall’accaduto e dimostrandosi incredibilmente dispiaciuto per il dolore che ha recato ai suoi familiari.