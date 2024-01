‘La vogliono cedere’: la Roma passa di mano? Scoppia la bomba nel post Mourinho

Il futuro dei giallorossi appeso a un filo. Ecco cosa è successo e qual è la decisione della proprietà dopo l’esonero di Mou.

L’addio più rumoroso di questa stagione sportiva 2023/24 è servito. Nessuno come José Mourinho da Setubal scuote ambienti e mette in moto la macchina mediatica. Con tutto il rispetto per i colleghi, nei minuti che hanno accompagnato la decisione dei Friedkin, il calcio italiano si è fermato.

Un terremoto non del tutto inaspettato. La tifoseria spaccata, i risultati che non arrivano e una squadra con più problemi che giocatori hanno fatto il resto. Si riparte da DDR, come appare sulla felpa d’allenamento. Daniele De Rossi è una leggenda romanista: basterà a placare la piazza?

Nella Capitale ci si interroga quale sarà il futuro della società, che saluterà ufficialmente tra qualche giorno anche il suo general manager Tiago Pinto. Nonostante la medesima nazionalità, si mormora che non ci sia alcun legame tra i due avvenimenti.

Per Mou le offerte non mancheranno, con quell’Arabia Saudita che continua a corteggiarlo e ci metterà davvero poco a coprirlo d’oro per nuovi progetti. Questione di tempo e ne sapremo di più. Ora è meglio concentrarsi sulla questione relativa alla nostra Serie A.

I segnali dell’addio

Risultati e prestazioni deludenti, conditi dal solito teatro post partita che nulla aveva a che vedere con il calcio. Il centrocampista Paredes ha parlato di “scusa” facendo riferimento a Mou, parafulmine prima ma uomo da cacciare il prima possibile quando le cose sono diventate irreparabili.

E allora la Roma riparte e spera di riprendere la marcia. Un posto in Champions League, al momento sembra davvero utopia ma anche Simone Inzaghi alla Lazio doveva essere soltanto un traghettatore. Se ora si gode una corazzata all’Inter è soprattutto grazie ai suoi trascorsi con il biancoceleste addosso.

La bomba di Dagospia: Friedkin vuole cedere la Roma?

Ruota tutto attorno a due voli lampo. Due blitz che hanno consentito prima all’imprenditore americano di convincere Mou a sposare il progetto giallorosso e poi a comunicargli la decisione dell’esonero. Ora che gli animi sono ancora più inquieti, tutto è davvero possibile.

Il club non naviga in buone acque, con centinaia di milioni di debiti e una situazione sportiva che, caratterizzata probabilmente dall’assenza degli introiti della Champions, può solo che peggiorare. Il sito Dagospia pone dunque questo interrogativo: la cessione è vicina? Conference League a parte si può parlare sicuramente di fallimento.