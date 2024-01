Formula 1, la firma è stata annunciata: “Accordo a lungo termine” | Il matrimonio durerà molti anni

Il mondo delle corse non sarà più lo stesso da questo momento in poi. I dettagli di questa clamorosa svolta.

La Formula 1 si prepara ad accogliere una gustosa novità da dedicare a milioni di appassionati. Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e anche in questo caso il prossimo passo potrebbe rivelarsi quello decisivo. Scopriamo insieme il perché.

Nel mondo delle corse, oltre alla strategia individuale di pilota e team, possono esserci altri fattori a contribuire al risultato finale. Se pensate a quante persone lavorano per far correre un’auto e portarla al limite, tra un centesimo di secondo e l’altro possono cambiare molte cose.

Ecco perché i team più all’avanguardia hanno creato un ecosistema per coinvolgere anche altre realtà e portare macchina e pilota al livello successivo. Si sta lavorando ormai da qualche tempo sulla perfezione del veicolo e su una perfetta integrazione tra tecnologia e talento.

La collaborazione del team alle spalle dell’uomo che indosserà il casco poi farà come spesso accade la differenza. Ecco cosa cambierà da questo momento in poi nel circuito.

Le indiscrezioni sono confermate

Ci sono un campionato a punti, nel quale i piloti lottano e cercano di superarsi a vicenda a oltre 300 km/h e un altro al di fuori dell’autodromo. Quest’ultimo ha sempre a che fare con le vittorie ma può avere anche dei risvolti commerciali.

Ecco perché c’è un team in particolare che verrà ricordato non solo per i traguardi raggiunti in pista ma per la collaborazione con altre scuderie di primissima fascia. Nonostante tanto lavoro lontano dalle telecamere, la collaborazione ha dato i suoi frutti e quel nome di grande storia è entrato di diritto nel ristretto cerchio dei nomi più vincenti.

I motori Mercedes protagonisti: c’è l’annuncio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport è ufficiale l’accordo di fornitura delle power unit di Stoccarda anche dopo il 2026. Tutto era iniziato nel 2014 con i motori ibridi. Grazie a un comunicato congiunto, Mercedes e Williams annunciano la collaborazione fino al 2030. Un sodalizio che ha portato soddisfazione e successi.

“Siamo lieti di confermare Williams Racing come il secondo team cliente che forniremo per i regolamenti delle power unit del 2026 – conferma Toto Wolff, team principal Mercedes – questa è la conferma della forza dell’offerta Mercedes-Benz in Formula 1 e rafforza la nostra strategia nel motorsport”.