“Un giocatore sensazionale”: Juve regina del mercato | La Serie A applaude un nuovo fenomeno

I bianconeri si confermano in prima linea nella valorizzazione dei giovani: l’ultimo talento conquista tifosi e osservatori.

Come non fare mercato e… vivere felici, sognando addirittura lo scudetto. Un anno dopo essere precipitata nel dramma sportivo del caos societario, l’orizzonte in casa Juventus è radicalmente cambiato. Al pari delle prospettive a medio termine dal punto di vista economico.

Era infatti una fredda serata di gennaio 2023 quando l’ambiente bianconero fu scosso dalla penalizzazione di 15 punti a causa di presunte irregolarità amministrative, legate al “caso plusvalenze”. Una vera e propria mazzata psicologica, non la prima della stagione.

La seconda annata del secondo ciclo di Max Allegri sulla panchina della Juventus era infatti già iniziata nel peggiore dei modi, con la clamorosa eliminazione al termine della fase a gironi di Champions League, duro colpo anche per il bilancio, per poi proseguire con lo scossone subito a fine novembre, le dimissioni in blocco del Cda con in testa il presidente Andrea Agnelli.

Privata di fatto della possibilità di lottare per uno dei primi quattro posti in campionato, la Juventus si ritrovò in mezzo a un mare di guai e con un orizzonte fosco sotto tutti i punti di vista. Il gruppo tuttavia seppe reggere il colpo, lottando fino alla fine in un girone di ritorno kafkiano caratterizzato dall’annullamento e poi dalla riassegnazione della penalizzazione e chiuso dalla squalifica comminata dall’Uefa.

La Juventus dei giovani dice 30: tutti i tesori di Allegri

Senza coppe per la stagione corrente la società è stata costretta di fatto a non fare mercato, limitandosi all’ingaggio di Timothy Weah. Il resto è storia recentissima e ancora da scrivere, perché i 46 punti alla fine del girone di ritorno e il -2 dall’Inter capolista descrivono uno scenario quasi onirico e del tutto inatteso da tifosi e società.

Insomma, il sogno scudetto è inaspettatamente vivo, ma al netto di come si concluderà il testa a testa con l’Inter la stagione dei bianconeri è comunque già da… “30 e lode”. Un numero non casuale, perché tanti sono stati i giovani prodotti del vivaio o comunque passati dalla Next Gen stesso fatti esordire da Allegri nelle ultime due stagioni e mezzo.

Kenan Yildiz, l’ultimo gioiello di casa Juve: “Diventerà un fenomeno”

La quota è in continuo aggiornamento, per la gioia di tutto l’ambiente, società, tifosi e staff tecnico. Le pepite più preziose sembrano essere Dean Huijsen, appena ceduto in prestito alla Roma, Matias Soulé, che sta incantando a Frosinone, e Kenan Yildiz, le cui giocate stanno deliziando il popolo bianconero. E non solo.

L’attaccante turco classe 2005 ha tutto del predestinato, parere condiviso da Riccardo Trevisani. Il noto ex telecronista di Sky, ora a Mediaset, ha parlato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’ commentando estasiato le qualità di Yildiz: “Per me è un fenomeno, un alieno che diventerà un giocatore sensazionale. Con la sua cattiveria, la sua classe, la sua posizione, la sua faccia e le sue origini, sarà il crack del prossimo decennio”. Una vera e propria investitura, suffragato dalla personalità con cui il turco si è affacciato al grande calcio. Dal gol alla Germania con la nazionale maggiore della Turchia alle gemme contro Frosinone e Salernitana in maglia Juve. Un futuro campione, quindi, da cercare di conservare il più a lungo possibile nel calcio italiano.