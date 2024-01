‘Ricoverato in terapia intensiva’: il calcio italiano fa il tifo per lui | La triste notizia arriva in serata

Non ci sono colori per questi episodi, il calcio italiano fa il tifo per lui. Notizia tristissima: è ricoverato in terapia intensiva

Il derby di Roma è la stracittadina calcistica che mette di fronte la Lazio e la Roma, le due squadre principali della capitale d’Italia. La sfida, definita anche derby del Cupolone, in riferimento alla cupola di San Pietro, rappresenta uno dei derby più sentiti al mondo, per la fortissima rivalità che c’è tra le rispettive tifoserie.

Il primo derby della Capitale si disputò l’8 dicembre del 1929 alla Rondinella. Lo scontro tra le due società si dimostrò fin dal loro primo confronto carico di rivalità e tensioni. L’astio tra di esse nacque in particolar modo per la questione che anni prima, nel 1927, la Lazio non acconsentì alla fusione tra varie squadre che avrebbero portato alla nascita della Roma.

L’ultimo, è andato in scena qualche giorno fa, esattamente il 10 gennaio; match nel quale si contendevano il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, terminato per 1-0 a favore della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Analizzando le statistiche del rendimento delle due squadre nelle partite in cui si scontrano l’un l’altra, la Roma attualmente domina la classifica. In 182 gare complessive, i giallorossi hanno vinto 67 partite, i biancocelesti 54. Le restanti 64 sono terminate in pareggio.

Le due squadre a confronto

Una rivalità sentita in maniera così forte da parte delle tifoserie, non può che confrontare continuamente le due società da tutti i punti di vista, tra cui anche per il loro palmarès, ossia i trofei conquistati durante la loro storia.

La squadra giallorossa ha conquistato 3 Scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Uefa Conference League, 1 Coppa delle Fiere, 1 Coppa Coni e 1 trofeo Anglo-italiano. La squadra biancoceleste ha invece 2 Scudetti, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea.

Scontro tra le tifoserie

Il sentimento di rivalità spesso si trasforma in odio, rappresentando l’esatto opposto di ciò che il calcio dovrebbe rappresentare. Nell’ultimo derby tra le due squadre, c’è stato un ennesimo caso di violenza che ha coinvolto uno dei tifosi, in una notte di alta tensione, iniziata già all’interno dello stadio tra 200 tifosi della Roma e 200 della Lazio.

Passata la mezzanotte, alcuni tifosi biancocelesti hanno fatto irruzione in un pub nel quale i tifosi giallorossi stavano mangiando post-partita e in un attimo è scoppiata la rissa. Tra la calca ed i lanci di tavoli, sedie, bottiglie, ci ha rimesso purtroppo un tifoso che è stato accoltellato nella mischia, riportando 4 ferite all’addome. Il 30enne è stato urgentemente trasportato in ospedale per l’eccessiva quantità di sangue perso ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.