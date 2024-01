Sinner, prima del match arriva la beffa | Per il numero 1 azzurro non c’è niente da fare

Arriva la grandissima beffa per Jannik Sinner prima del match. Non c’è altra soluzione per il tennista azzurro

Nel mondo del tennis, si assiste spesso a momenti di pura magia che catturano la vera essenza di questo sport. Nell’ultimo periodo in particolar modo, con la nascita della nuovissima generazione di talenti che sta sorprendendo tutti.

L’era dei migliori tre, probabilmente della storia e non unicamente della loro generazione, ha oramai intrapreso una parabola discendente. Un andamento che vale però attualmente soltanto per Roger Federer, che si è oramai ritirato e Rafa Nadal, che sta venendo spesso tradito dal proprio fisico, e non per Novak Djokovic.

Il serbo continua a dimostrare di essere un assoluto fuoriclasse, scrivendo nuove pagine nella storia del tennis e continuando a macinare trofei e record. L’ultimo anno lo ha iniziato con la vittoria degli Australian Open, l’ha continuato arrivando in finale a Wimbledon e vincendo il trofeo Cincinnati e l’ha terminato trionfando nelle ATP finals.

A parte la sua carriera intramontabile, ciò che sta avvicinando tantissimi nuovi appassionati è l’ascesa della nuova generazione, nella quale si ritrovano tennisti già affermati nonostante la giovane età, come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

I nuovi fenomeni

I due nuovi fenomeni di 20 e 22 anni hanno già avuto un’ottima carriera, testimoniata dai loro successi. Lo spagnolo è il più giovane di sempre a diventare numero 1 del ranking ATP, ha vinto agli US Open, a Wimbledon e alle Next Gen ATP finals ed ha conquistato 3x ATP Masters 1000, 3x ATP 500, 2x ATP 250.

L’italiano è il più giovane italiano ad aver vinto: 1 match di categoria Masters 1000, 1 titolo ATP, a varcare la soglia della top 100/50/20/10; è il più giovane di sempre a vincere le Next Gen ATP Finals e l’unico italiano a ad aver vinto 4 tornei ATP nella stessa stagione ed ha conquistato 3x ATP 500 e 6x ATP 250.

C’è sempre da imparare

Danner Cahil, allenatore di tennis ed ex tennista australiano ha condiviso un video sui propri profili social che mostrava uno scambio tra Jannik Sinner e il coach Simone Vagnozzi, sul terreno di gioco degli Australian Open.

I due erano impegnati in una sessione di allenamento e uno degli scambi si conclude con un colpo pregevole da parte del coach, a dimostrazione della preparazione del team che segue il tennista altoatesino. Il video, che ha catturato l’attenzione dei fan, ha dimostrato come il focus e l’impegno siano bilanciati da divertimento e leggerezza, la cui combinazione potrebbe essere la chiave di successo per l’ascesa del giovane Sinner.