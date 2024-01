E sono tre: il Milan non si ferma più | L’ultimo acquisto è il più costoso di tutti

Rossoneri ancora protagonisti sul mercato nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia: super investimento per un altro volto nuovo.

Quando la meglio gioventù… tradisce. Roma e Milan hanno visto sfumare l’obiettivo Coppa Italia al termine di match molto tirati rispettivamente contro Lazio e Atalanta. Derby più teso che spettacolare quello della Capitale, mentre il match di San Siro ha visto confrontarsi a viso aperto due squadre scese in campo con le formazioni titolari.

Alla fine però a fare la differenza in entrambi i casi sono stati due calci di rigori provocati da giovanissimi. Dean Huijsen, che pochi giorni dopo gli elogi per il debutto in giallorosso è finito dietro la lavagna per l’entrata su Taty Castellanos, e Alex Jimenez, lo spagnolo classe 2005 protagonista del rischioso intervento su Aleksej Miranchuk, punito dall’arbitro Di Bello.

Difficile recriminare quando a sbagliare sono ragazzi così giovani e così promettenti, peraltro scesi in campo per necessità alla luce dell’emergenza in difesa con cui hanno dovuto fare i conti tanto Stefano Pioli quanto José Mourinho, le cui squadre saranno peraltro curiosamente di fronte domenica sera in un match delicatissimo.

Per entrambi non è neppure possibile aggrapparsi al mercato, dal momento che Huijsen alla Roma è appena arrivato e che il Milan il suo rinforzo in difesa lo ha schierato contro l’Atalanta, quel Matteo Gabbia di ritorno costretto però a uscire dal campo per infortunio già nel corso del primo tempo, sostituito dall’eterno Simon Kjaer.

Mercato Milan, Gabbia non basta: in arrivo un altro difensore

A gara in corso in Coppa Pioli ha dato spazio anche all’altro volto nuovo già portato dal mercato, Filippo Terracciano, acquistato dal Verona e potenzialmente molto utile per quella duttilità che gli permette di giocare in più ruoli della difesa e pure del centrocampo. Il gennaio del Milan però non ha finito di regalare sorprese.

Nonostante infatti la fredda notte di gennaio a San Siro abbia fatto svanire un altro obiettivo dopo la Champions League, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per regalare al proprio allenatore il terzo innesto della finestra invernale di trattative. Rientrata l’emergenza in attacco dopo le ultime, buone prove di Luka Jovic il mirino è ancora spostato sulla difesa.

Milan, trattativa ai dettagli per Lilian Brassier

Così, anche alla luce proprio dell’infortunio di Gabbia, oltre che della necessità di riportare quanto prima Theo Hernandez sull’amata fascia sinistra per tornare a fruire delle sue sgroppate e dei suoi cross, a Milanello è quasi tutto pronto per accogliere l’arrivo di un altro difensore centrale, peraltro da tempo sui taccuini dei dirigenti.

Si tratta di Lilian Brassier, centrale mancino classe ’99 in arrivo dal Brest. La trattativa, avviata da tempo, dovrebbe concludersi per una cifra vicina ai 10 milioni. Un investimento importante trattandosi di gennaio, ma “sicuro”, essendo Brassier un giocatore prodotto del vivaio “doc” del Rennes e già nel giro delle nazionali giovanili francesi, eppure già in possesso di una buona esperienza. Dall’alto delle sue quasi 100 presenze in Ligue 1 Brassier potrà garantire diverse soluzioni a Pioli, compreso l’eventuale virata, pure a match in corso, verso la difesa a tre.