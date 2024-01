Alla fine ha firmato: Napoli, il capitano si lega a questi colori | Il matrimonio prosegue

Stop alle voci di mercato: il calciatore e il club avanti insieme. Un sospiro di sollievo in un momento assai complicato.

In casa Napoli l’umore è sotto i tacchi, con la sonora sconfitta rimediata contro il Torino che ha lasciato letteralmente senza parole i tifosi. La crisi era già aperta ma ora la situazione sembra davvero irrecuperabile.

Prendersela con il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri sarebbe troppo facile. In campo ci vanno i giocatori e questi, dopo uno scudetto sognato e conquistato soltanto qualche mese fa, non hanno saputo trovare le giuste motivazioni.

C’è chi dice che questo sia anche il compito della guida tecnica ma questo Napoli è davvero troppo brutto per essere vero. Il rischio concreto è ora quello di pensare solamente alla prossima stagione, quando in panchina verosimilmente non ci sarà più l’allenatore toscano.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intanto sta già pensando alla rivoluzione e sul mercato blinda un giocatore fondamentale. Ecco di cosa si tratta e perché il nuovo corso è già iniziato.

Matrimonio e futuro insieme

Il Napoli del futuro dovrà pensare bene a quali giocatori legarsi, senza commettere gli stessi errori del recente passato. Le fortune della squadra partenopea passeranno ancora dai piedi e dall’estro di due talenti come Kvaratskhelia e Osimhen?

Entrambi, dopo una stagione superlativa, hanno abbassato decisamente il proprio livello di rendimento. C’entra anche il mercato? Intanto un giocatore si candida per diventare un titolare di questa squadra, assente ingiustificata nella lotta scudetto.

Ufficiale: ha firmato

Francesco Gioielli, capitano 19enne della Primavera del Napoli, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Come possiamo vedere sul profilo Instagram della Football Time Agency, il centrocampista ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà al club campano per almeno altre due stagioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Football Time Agency (@footballtimeagency)

Un’altra importante operazione di mercato per il futuro del club. Nel settore giovanile del Napoli dal 2013, Gioielli è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i compagni. Il calciatore darà il massimo per continuare a crescere e ottenere la promozione con la squadra Primavera. Nel frattempo magari sarà arrivata anche una chance con la maglia della prima squadra, il sogno di ogni bambino.