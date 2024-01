Firenze è casa sua, Italiano ritrova un talento | Il nuovo innesto alza l’asticella

Ha ammesso che Firenze è casa sua: Vincenzo Italiano è pronto ad accogliere un nuovo talento nella sua Fiorentina

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta vivendo un momento magico. Attualmente occupa il quarto posto in classifica tramite la conquista di 33 punti in 19 gare disputate, un rendimento incredibilmente inaspettato ad inizio stagione, soprattutto in vista delle tre competizioni da disputare.

Una squadra che ha avuta dei cambiamenti tattici, limando le imperfezioni della scorsa stagione e che in campo si mostra molto solida e altruista. Ben compatta nel rettangolo di gioco e composta da atleti che hanno voglia di giocare e di aiutarsi l’un l’altro.

Di fatti, sono ben 10 i punti in più rispetto allo scorso anno a parità di partite. Una crescita esponenziale di una squadra totalmente evoluta, in particolar modo nell’interpretazione delle partite e dei momenti all’interno di essa, dimostrando più autostima e consapevolezza.

Il tutto guidato da un singolo, l’allenatore, il quale grazie alle sue idee, alla sua tenacia e alla sua carica genera la benzina per alimentare il motore Viola, che aumenta ogni anno che passa sempre più i propri giri, grazie ad una società che gli permette di lavorare in serenità.

Fine del 2023

Il 2023 è stato un anno incredibile per la squadra di proprietà di Rocco Commisso, che ha giocata ben 64 partite, vincendone 33 e pareggiandone 15. Ha segnato 109 gol, con una media di 1.70 gol per partita, ne ha subiti 65 e ha mantenuto 20 volte la porta inviolata.

È stato anche l’anno delle finali, disputando sia la finale di Coppa Italia, sia la finale di Conference League. Entrambe hanno avuto un esito negativo, sopratutto quella Europa persa nei minuti finali, ma che hanno dato sicuramente forza e fiducia al gruppo, dimostrate nel corso della stagione corrente.

Affidamento sui giovani

Nelle ultime stagioni in Serie A si sta finalmente dando più spazio ai giovani, seguendo il modello delle società inglesi e tedesche, le quali fanno stabilmente giocare calciatori non ancora maggiorenni. Tra le squadre che si stanno adeguando c’è anche la Fiorentina, che punta proprio sulla nuova generazione per rafforzare la propria rosa.

Una situazione che incentiva i giovani stessi a volersi ritagliare un ruolo da protagonista e tra questi c’è un centrocampista classe 2002, che milita attualmente nella Reggiana, in Serie B. Si tratta di Alessandro Bianco, intervistato da FirenzeViola.it, il quale ha espresso la sua volontà di ritornare a giocare per la maglia viola e vivere quotidianamente l’incredibile struttura del Viola Park.