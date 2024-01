Ribaltone Euro 2024, la Nazionale sarà allenata da lui | Ufficializzato un nome a sorpresa

A cinque mesi dal via del torneo continentale cambia tutto. Inaspettato annuncio della Federazione: scelto il nuovo ct

Il kick off di Euro 2024 si avvicina inesorabilmente. La stagione dei campionati nazionali e delle coppe europee deve ancora entrare nel vivo, anzi ha appena toccato il giro di boa, ma il pensiero di Federazioni e commissari tecnici è già rivolto alla 17a edizione dei campionati europei che si svolgeranno in Germania.

Dal 14 giugno al 14 luglio si giocheranno 51 partite per decidere chi succederà all’Italia nell’albo d’oro del torneo continentale, la cui ultima edizione si è giocata solo tre anni fa a causa della pandemia di Coronavirus che impose il rinvio di 12 mesi della prima e unica edizione itinerante del campionato europeo per nazioni.

Chissà che non possa essere proprio l’Italia a succedere… a sé stessa. Il sogno di conquistare due titoli europei consecutivi, impresa mai riuscita a nessuna nazionale nella storia, è tutt’altro che di facile realizzazione per gli Azzurri, reduci da 36 mesi quanto mai tribolati per svariati motivi. Dalle oggettive difficoltà tecniche allo stravolgimento imposto dal cambio in corsa di selezionatore.

L’improvviso addio di Roberto Mancini, dimessosi alla vigilia di Ferragosto 2023, ha costretto la Federazione ad accelerare i tempi per pensare ad una successione che non era certo nei piani immediati di Via Allegri. La scelta è caduta su Luciano Spalletti, reduce dalla separazione dal Napoli dopo la conquista dello scudetto e subito protagonista di un ottimo lavoro.

Euro 2024, la mappa dei ct è completa: ufficializzato l’ultimo nome

L’Italia ha conquistato la qualificazione per la fase finale grazie al pareggio di Leverkusen contro l’Ucraina, al termine di un percorso non privo di brividi, ma nel quale si sono anche visti segnali incoraggianti, a partire dalla prestazione coraggiosa offerta in casa dell’Inghilterra, pur vittoriosa 3-1 a Wembley nella gara che ha dato ai Tre Leoni il pass per l’Europeo.

Quella del cambio di commissario tecnico non è però stata un’emergenza che negli ultimi mesi non ha riguardato solo l’Italia, limitatamente alle squadre che si sono qualificate per la fase finale di Euro 2024, che vedrà peraltro i nomi delle ultime tre “elette” svelarsi solo dopo la disputa dei playoff in programma nel prossimo mese di marzo.

La Repubblica Ceca si affida a una bandiera: panchina a Ivan Hasek

Oltre alla Turchia, infatti, con Vincenzo Montella subentrato all’esonerato Stefan Kuntz sul finire del percorso di qualificazione, anche la Repubblica Ceca si è trovata in una situazione simile. La Federazione di Praga ha infatti dovuto fronteggiare le inattese dimissioni di Jaroslav Silhavy, presentate subito dopo aver ottenuto la qualificazione per l’Europeo.

Dopo qualche mese di riflessione nei primi giorni del 2024 è arrivata la comunicazione ufficiale sul successore. A guidare la Cechia agli Europei sarà Ivan Hasek. Classe ’63, l’ex centrocampista di Sparta Praga e Strasburgo è stato un punto fermo della Cecloslovacchia negli anni ’80-90, prendendo parte anche a Italia ’90, per poi vivere una lunga carriera da tecnico che lo ha portato anche a lavorare a Dubai, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, oltre che in patria con lo Sparta Praga e in Libano proprio come ct. L’impresa di farsi strada in un girone che comprenderà anche Portogallo e Turchia non sarà facile, ma ad Hasek non manca certo l’esperienza per provarci.