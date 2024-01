Napoli in allarme, Mazzarri trova la chiave | Mossa a sorpresa e problema risolto

Mazzarri ha trovato la soluzione definitiva per risollevare un Napoli in forte emergenza. Un atto a sorpresa che sconvolgerà i tifosi

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non riesce a trovare il giusto percorso per uscire da questa lunghissima crisi che dura da inizio campionato. Non è bastato lo scossone del cambio panchina, accogliendo una vecchia conoscenza della società, il tecnico Walter Mazzarri.

Ritornato a Castelvolturno dopo 12 anni dalla sua prima esperienza dai partenopei, sembrava essere lui la soluzione in grado di risollevare una squadra che ha persa totalmente la sua identità, mostrandosi esattamente l’opposto di ciò che ci aveva dimostrato la scorsa stagione.

Tutto ciò avvenuto sotto la guida di Rudi Garcia, il quale dopo aver lasciato l’Arabia in seguito all’esonero da parte del presidente dell’Al-Nassr, aveva il compito quasi impossibile di ripetere l’impresa compiuta la scorsa stagione.

Un’annata che rimarrà incisa per sempre nella storia dei tifosi partenopei, i quali hanno visto la propria squadra condotta da Luciano Spalletti, attualmente CT della Nazionale Italiana, dominare, divenendo Campioni d’Italia. Un trofeo che mancava da 33 anni, dai tempi di Diego Armando Maradona.

Andamento attuale

Attualmente il Napoli si ritrova totalmente fuori dalla zona Europa. Occupa momentaneamente l’ottava posizione in campionato con soli 28 punti conquistati nei 18 match disputati fino ad ora, con ben 19 punti di differenza dalla stagione precedente.

In Coppa Italia è stata clamorosamente eliminata agli ottavi di finale per il terzo anno consecutivo. Questa stagione, dal Frosinone di Eusebio Di Francesco, il quale ha espugnato lo stadio partenopeo con una netta vittoria per 0-4. La Champions League è l’unica nota positiva, essendo passati da secondi nel girone ma con un temibilissimo avversario agli ottavi, il Barcellona di Xavi.

Possibili soluzioni

Gennaio sarà il mese di rivoluzione. Un mese in cui verranno cambiati gli assetti tattici della squadra e si interverrà prontamente sul mercato. In conferenza stampa il presidente ha già confermato che stanzierà un budget vicino ai 60 milioni di euro, al fine di rafforzare la rosa in ogni reparto e terminare la stagione nel miglior modo possibilie.

Oltre ciò, il mister dovrà fare a meno della punta di diamante Victor Osimhen e della diga di centrocampo Zambo Anguissa a causa della Coppa d’Africa. Per tal motivo, in vista delle sfide contro il Torino di Juric e la Salernitana di Inzaghi, sta pensando ad un cambio modulo, passando dal 4-3-3 attuale al 3-5-2. Un cambio azzardato ma che servirà per scuotere la squadra e provare a vincere una partita fuori casa, la cui ultima risale al 25 novembre.