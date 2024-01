Sinner spiazza tutti, feeling speciale con la celebre rossa | La fidanzata resta a guardare

Dopo un 2023 da favola Jannik Sinner sta già lavorando in vista della prossima stagione: ma spunta una passione segreta…

Jannik Sinner sta lavorando intensamente in vista di un 2024 da protagonista. Archiviato il mese di vacanza successivo al trionfo in Coppa Davis con l’Italia e trascorso con i propri affetti, il talento di San Candido è tornato ad allenarsi con in mente un paio di obiettivi molto chiari.

Fare in modo che l’anno che sta per aprirsi sia quello della conquista del primo Slam della carriera, coronamento di una crescita progressiva, ma diventata poderosa durante il 2023, e al contempo far sognare e sentire orgogliosi i tifosi italiani, che stanno seguendo con tanto affetto i miglioramenti di Jan.

Così, dopo aver incollato davanti alla tv gli appassionati di tennis (ma non solo…) durante i pomeriggi e le notti di autunno tra ATP Finals e fase finale della Coppa Davis, Sinner è pronto a fare altrettanto già nelle prime settimane del 2024, ma questa volta cambiando… fascia oraria. Il primo appuntamento dell’anno solare sarà infatti già uno dei più importanti dell’intera stagione, gli Australian Open, al via il 14 gennaio a Melbourne.

Il primo Slam della stagione si preannuncia, insieme agli US Open di fine agosto, come il più favorevole per le caratteristiche di Sinner, la cui crescita comunque può favorire exploit inattesi anche sulla terra rossa del Roland Garros e perché no sull’erba di Wimbledon. Sul veloce cemento australiano sembra, però, Jannik sa di poter andare molto avanti e magari di rinnovare la già accesa rivalità con Novak Djokovic.

Tutte le passioni di Jannik Sinner: tennis, sci e… la Rossa

Il serbo numero 1 del mondo è il padrone incontrastato degli Australian Open, torneo vinto 10 volte. Non è difficile immaginare che Nole sarà animato da tanta voglia di rivincita dopo la bruciante sconfitta patita in Davis, ma ogni anno è diverso dall’altro e Sinner ha tutto per cercare di andare oltre i quarti di finale, proprio miglior risultato a Melbourne.

I primi allenamenti della nuova stagione per il campioncino azzurro sono stati effettuati a Montecarlo, dopo aver trascorso le vacanze tra la Spagna, Alicante, e l’amata montagna a a Plan De Corones. Quelle di Sinner sono state però anche ferie… lavorative, dal momento che le aziende interessate a farlo diventare testimonial si stanno moltiplicando. Chissà che tra queste non possa esserci anche il marchio italiano più famoso del mondo, dal momento che Jannik, oltre che di tennis e di sci, è appassionatissimo anche di Formula 1.

Sinner confessa il proprio sogno: “Voglio salire su una Ferrari”

Già, Sinner ama perdutamente… la Rossa. No, nella vita di Jannik non c’è spazio, almeno per il momento, per il gossip, pertanto il colore in questione è riferito alla Ferrari. La scuderia del Cavallino, al lavoro in vista del Mondiale 2024, sta infatti nel cuore di Sinner da tanto tempo, al pari di tutto il mondo del motorsport. A dichiararlo è stato lo stesso tennista in un’intervista a La Stampa, nel corso della quale Jan, che ha fatto visita a Maranello prima di Natale, ha anche svelato un progetto molto particolare…

“Mi piacerebbe fare un crossover tra i due sport e farli conoscere meglio a chi non li segue sempre – le sue parole, prima di strappare una significativa promessa – Sicuramente sarò presente su qualche GP, quando la mia agenda me lo permetterà”. E chissà che l’agenda non permetta anche di… indossare il casco: “Testare una monoposto sarebbe un sogno per uno che ama le macchine come me – ha confessato Sinner – Ma bisogna andarci piano, perché appena tocchi il gas vola”. La speranza di tutti gli italiani è che a fine 2024 la Ferrari e Sinner possano celebrare un anno di trionfi…