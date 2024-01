Scandalo MotoGP, pilota aggredito dai tifosi | Cancellata ogni prova di quanto accaduto

È tempo di vacanze per il mondo dei motori, ma un protagonista della MotoGP è finito al centro di un’assurda situazione.

Poco meno di 80 giorni dividono gli appassionati della MotoGP dall’inizio della nuova stagione. Del resto ne sono passati 30 dalla festa bis di Pecco Bagnaia, confermatosi campione del mondo a Valencia al termine di un appassionante testa a testa con Jorge Martin.

Il pilota torinese è entrato nella storia dello sport italiano e in quella della classe regina delle due ruote, dal momento che, come si sa, vincere può essere “facile”, ma confermarsi è per pochi. Del resto a confermarlo è l’albo d’oro, che evidenzia come nell’era MotoGP solo altri due piloti, pardon leggende, siano riuscite a confermare il titolo iridato vinto l’anno precedente.

Stiamo parlando di Marc Marquez e Valentino Rossi, gli eterni rivali della storia della MotoGP, le cui gesta verranno ricordate per sempre. Andando a ritroso, dal 1990 in poi solo altri due centauri, Wayne Rainey e Mick Doohan, sono riusciti a vincere almeno due Mondiali consecutivi.

Insomma, per Bagnaia il diritto alle vacanze per assaporarsi il trionfo è sacrosanto, eppure conoscendo la competitività di Pecco e di tutto l’ambiente Ducati, subito dopo che le Feste saranno alle spalle il pensiero inizierà ad andare al 10 marzo, giorno del primo GP della nuova stagione, che come tradizione partirà dal Qatar.

MotoGP, via al conto alla rovescia verso il Mondiale 2024

Del resto i motivi di curiosità in vista dell’edizione numero 76 del Mondiale della classe regina delle due ruote non mancano e il principale non può che essere legato all’approdo dello stesso Marquez nel Team Gresini, al posto di Fabio Di Giannantonio, oltre che a quello di Luca Marini alla Honda per prendere il posto proprio del fuoriclasse di Cervara.

Cosa saprà fare Marquez alla prima esperienza fuori dalla Honda? La lotta per l’iride sarà ancora un affare riservato alla Ducati, tra team factory e scuderie satellite? Lo scopriremo tra qualche settimana, insieme all’auspicata ritrovata competitività della Yamaha, il cui pilota principe, tuttavia, è stato alle prese, sotto Natale, con ben altri problemi.

MotoGP shock, insulti omofobi per Fabio Quartararo: la decisione del pilota

Fabio Quartararo è infatti finito proprio malgrado al centro di un assurdo caso social dopo aver pubblicato il 26 dicembre una foto che lo ritraeva sorridente insieme a Ethan Doux. L’immagine, risalente all’estate, vede il campione del mondo MotoGP 2021 con la testa appoggiata sulla spalla del figlio di Doux Joaillier, brand di lusso legato alla vendita di orologi e gioielli, amico di vecchia data di Quartararo che di Joaillier è testimonial.

Ebbene, incredibile a dirsi nel 2023, Fabio è diventato in poche ore bersaglio degli haters e in particolare di messaggi omofobi, una vera e propria aggressione verbale che l’ha portato al punto di decidere di rimuovere la foto dal proprio profilo X. Poco dopo Quartararo si è trovato costretto al blocco totale dei messaggi su Instagram, lasciando la sola didascalia alla foto tanto discussa: “Di cosa stavamo parlando?”. Quattro parole più che mai eloquenti circa l’ennesima barbarie ai tempi dei social.