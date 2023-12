“Non sono meritevole”: clamoroso in Nazionale | Ecco cosa sta succedendo

Annuncio da non credere da parte del calciatore, che praticamente ammesso di non meritare la maglia della sua selezione.

In estate si giocherà il Campionato Europeo 2024 in Germania. La nostra nazionale, nonostante arrivi in terra tedesca da campione in carica della competizione, non è tra le favorite assolute, ma spera comunque di recitare un buon ruolo e di arrivare più avanti possibile.

I calciatori italiani nei prossimi mesi dunque faranno il massimo per conquistarsi una chiamata del commissario tecnico Spalletti, per realizzare il sogno di far parte della spedizione azzurra in una manifestazione importante.

Tuttavia quanto è accaduto nelle scorse ore è davvero clamoroso. Il giocatore infatti ha ammesso pubblicamente di non meritare la maglia della nazionale, scatenando un vero e proprio putiferio.

Le dichiarazioni shock del calciatore

Nelle scorse Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che sta disputando una stagione a dir poco eccezionale, è intervenuto ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia, dove ha parlato di diverse tematiche. Tra queste l’estremo difensore si è concentrato sulla possibilità di conquistarsi la chiamata del ct Luciano Spalletti per la nazionale, ma, a sorpresa, ha ammesso che non merita una convocazione. Di seguito le sue parole.

”Non ci sto pensando. So che ci sono portieri che probabilmente meritano più di me. Poi c’è Di Gregorio che sta facendo benissimo e sono contento per lui”. Una vera e propria bocciatura dunque quella di Falcone verso se stesso, anche se possiamo dire che la sua è stata più che altro un’analisi onesta e obbiettiva.

Grande qualità tra i pali azzurri

In realtà la porta della nazionale italiana possiede diversi interpreti di grande livello. Dal titolarissimo Donnarumma, il cui ruolo sembra intoccabile, a Vicario, che con il Tottenham si sta dimostrando un fenomeno assoluto, forse ancora di più rispetto a quanto fatto vedere ad Empoli.

Da non dimenticare poi tanti buoni portieri che stanno facendo veramente molto bene, tra cui anche Di Gregorio, citato proprio da Falcone, e i giovani Turati e Carnesecchi, oppure di altri che non stanno vivendo un buon periodo, ma le cui qualità restano comunque intatte, come ad esempio Meret. Per questo quindi l’estremo difensore del Lecce si è messo la mente in pace, e non pensa affatto ad una convocazione con l’Italia.