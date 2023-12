Tegola Inter, il ginocchio ha fatto crack | Un’altra stagione termina in anticipo

Momento delicato per l’universo nerazzurro: qualche sconfitta di troppo e pessime notizie dall’infermeria.

Una smorfia di dolore, la sostituzione, forse tardiva, e poi le telecamere a “pizzicarlo” in panchina intento a scuotere la testa, prima di coprirsela con l’asciugamano. Queste sono state le istantanee del mercoledì sera da dimenticare di Lautaro Martinez, trascinatore dell’Inter in campionato, ma non… in Coppa Italia.

Contro il Bologna il Toro ha sbagliato un calcio di rigore, il settimo in carriera su 20 tentativi, in un momento cruciale della partita, che si è poi trascinata ai supplementari con i rossoblù capaci di ribaltare a sorpresa l’iniziale svantaggio firmato da Carlos Augusto all’inizio dell’extra time.

Nessuno in casa nerazzurra si è ovviamente sentito di gettare la croce addosso all’argentino, capocannoniere per distacco e sempre più leader del gruppo fuori e dentro il campo, anzi semmai il problema potrebbe essere stato legato ad un eccesso di generosità che l’ha portato a restare in campo da infortunato.

Gli accertamenti chiariranno la natura del danno subito dal campione del mondo, ma intanto, oltre che con la precoce e inattesa eliminazione dalla competizione vinta nelle ultime due stagioni, Simone Inzaghi deve convivere con la preoccupazione di fare a meno del proprio totem offensivo nelle prime due partite della stagione e con la fastidiosa sensazione lasciata dagli infortuni di giocatori importanti.

Inter, contro la Fiorentina danno e beffa: ko e infortunio

Una sensazione già provata con Benjamin Pavard, vittima di una lussazione della rotula il 6 novembre a Bergamo, ma vicino al rientro. La stessa che l’ambiente interista ha dovuto vivere anche per un’altra squadra della propria “galassia”, la seconda più importante dopo la prima squadra, che sta però vivendo un’annata inferiore alle aspettative.

Ci riferiamo all’Inter femminile di Rita Guarino, per la quale sembra proprio piovere sul bagnato. Poche ore dopo la brutta sconfitta in casa della Fiorentina, infatti, le nerazzurre hanno dovuto incassare la notizia del grave infortunio subito da Ghoutia Karchouni, alla quale è stata riscontrata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Inter femminile nei guai: grave infortunio per Ghoutia Karchouni

In questo caso uscire dal campo tempestivamente, già al 14’ del primo tempo, non è servito, proprio a causa della gravità dell’infortunio. Nei prossimi giorni la centrocampista nerazzurra verrà sottoposta a intervento chirurgico, ma lo stop previsto non è inferiore ai sei mesi. Per l’algerina di passaporto francese, quindi, classe ’95, all’Inter dal 2021 dopo aver giocato per PSG e Lione, la stagione è compromessa.

Un brutto colpo per mister Guarino e per tutta la squadra, che sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Le nerazzurre, che a novembre sono incappate in una goleada contro la Juventus Women (vittoriosa per 5-0), prima di vincere il derby contro il Milan, sono già distanti in classifica dalle prime posizioni. L’unico obiettivo rimasto sembra quello di difendere un posto tra le prime cinque che vale l’accesso alla poule scudetto. Traguardo minimo della stagione.