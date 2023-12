Pessima notizia per il tennis italiano: salta gli Australian Open | Costretto a rinunciare

Arrivano notizie a dir poco confortanti per l’atleta. Ecco quali saranno i prossimi step da rispettare per tornare in campo.

Una rincorsa continua. Il tennista non riesce proprio a trovare pace e adesso rischia di saltare un nuovo appuntamento molto importante della stagione. Un percorso a ostacoli e una luce in fondo a quel fatidico tunnel che ancora non si vede.

Gioie e dolori degli sportivi. Un attimo prima sei al centro del mondo e subito dopo, anche a causa della sfortuna che ci si mette di mezzo, sei costretto a rincorrere. Per risolvere i propri problemi fisici il tennista le ha provate davvero tutte, senza trovare la ricetta giusta.

Ora il tempo stringe. Saltare quell’appuntamento avrebbe persino delle conseguenze sul suo status e dunque sulle prossime partite da affrontare. Una situazione difficile anche dal punto di vista psicologico.

Se le ultime indiscrezioni sulle sue condizioni dovessero essere confermate, l’atleta italiano sarebbe costretto a rivedere i suoi programmi e spostare molto più in là la data del rientro. Uno scenario che vorrebbe allontanare con tutte le sue forze ma che non può escludere.

Crisi infinita: da dove ripartire?

La stagione di Matteo Berrettini ha avuto più acuti fuori dal campo che non giocate memorabili con la racchetta in mano. Le ultime notizie che arrivano in redazione non fanno pensare a nulla di buono per il prosieguo del percorso del tennista romano.

I tre giorni al J Medical, il centro medico della Juventus, sono serviti a confermare delle sensazioni negative. Il tennista romano non è ancora pronto per un rientro in campo più atteso che mai e dovrebbe allungare i tempi di recupero. Ciò significa che rischia di saltare un appuntamento molto importante.

Un doppio rischio all’orizzonte

Si tratta di un problema ai piedi, nato dopo l’utilizzo di plantari, che non dà pace allo sportivo. Come riporta Virgilio Sport il tennista romano aveva nei suoi piani il rientro in Australia, a Brisbane, per giocare gli Australian Open. Un appuntamento davvero importante e il modo migliore per difendere i 162 punti conquistati lo scorso anno.

In caso di mancata partecipazione quel tesoretto andrebbe perso, costringendo Berrettini a ripartire dalle qualificazioni e uscendo di fatto dalla top 100. In questo ultimo periodo il tennista italiano si è allenato a Montecarlo con il collega Sonego in attesa di buone notizie che non sono ancora arrivate. La speranza per Martello sarebbe comunque quella di riuscire a partire per l’Australia e giocare dei tornei di avvicinamento all’Australian Open.