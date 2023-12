“Totti unico, Spalletti è solo un…”: bordata sul CT | Parole pesantissime al suo indirizzo

Arrivano nuove importanti dichiarazioni sul caso che ha scosso la Capitale. Questa volta ha preso la posizione più difficile.

Non è mai facile schierarsi ma a Roma, quando si parla di Francesco Totti, non si può certo rimanere indifferenti. Il caso che ha scosso la Capitale, proprio nell’anno del ritiro dal calcio giocato della bandiera per eccellenza, è stato proprio questo. Scegliere da che parte stare è diventato un giochino da svolgere nei bar o sui taxi sempre stressati.

La Roma giallorossa ha eletto da tempo il suo ottavo re. Francesco Totti è una leggenda anche se ci sono stati dei momenti in cui è stato messo in discussione. Prima in campo, quando l’età e dunque il fisico non erano certamente più quelli di inizio carriera e poi dal punto di vista personale.

La separazione da Ilary Blasi è stato uno dei casi mediatici più eclatanti dell’Italia che unisce il gossip al pallone. Tuttavia molti sono rimasti sulle proprie posizioni. In questo caso l’ex capitano della Roma è stato messo in discussione non tanto dal punto di vista della reputazione ma dell’immagine.

Insomma è facile poi unire i pezzi del puzzle e tornare dove tutto è cominciato. Il rapporto tra il campione e l’allenatore, le scelte e le responsabilità su un addio che probabilmente sarebbe stato in ogni caso traumatico.

Il momento della pace

Francesco Totti e Luciano Spalletti, a gesti, hanno già fatto pace. I due si sono incontrati in occasione della visita della nazionale italiana al Bambin Gesù di Roma. Un momento nel quale la priorità era sicuramente quella di regalare gioia ai piccoli degenti dell’ospedale.

L’abbraccio tra il giocatore e il suo ex allenatore ha riempito pagine di giornali ed è stato immortalato per mettere fine alle polemiche. I due in realtà non si sono ancora parlati. Finché non arriveranno quelle dichiarazioni ognuno potrà esprimere la propria opinione.

Il sindaco prende una posizione

A commentare la vicenda ci ha pensato persino il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le sue parole, durante la trasmissione “Un giorno da pecora” non fanno che alimentare le speranze di un popolo che non crede al tradimento.

“Io non potevo che stare con Totti. È stato unico mentre Spalletti era solo un ottimo allenatore”. Il primo cittadino, da grande tifoso giallorosso, non può che credere al suo capitano.