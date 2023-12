Messi-Ronaldo, la sfida è chiusa per sempre | Il verdetto finale decreta il vincitore

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: la sfida del secolo tra due dei più forti calciatori di sempre si è conclusa

La Champions League è la competizione calcistica più prestigiosa per le squadre di club, organizzata dall’organo della UEFA. La sua attuale denominazione entrò in vigore nel 1992, poichè fino a quella data era chiamata Coppa dei Campioni, nome attribuito dalla sua nascita nel 1955.

La prima edizione fu ideata dal giornalista francese Gabriel Hanot, che prevedeva la partecipazione di 16 squadre quali Milan, Aarhus, Anderlecht, Djurgården, Gwardia Varsavia, Hibernian, Partizan, PSV, Rapid Vienna, Real Madrid, Rot-Weiss Essen, Saarbrücken, Servette, Sporting Lisbona, Stade Reims, Vörös Lobogó, la cui edizione fu vinta dagli spagnoli per 4-3, a discapito dei francesi.

Per i primi 30 anni si basava su un torneo ad eliminazione diretta in cui le squadre si affrontavano in due gare tra andata e ritorno, (tranne in caso di pareggio, nel quale si affrontavano in una terza partita; regola sostituita negli anni ’70 tramite l’introduzione del gol fuori casa), a differenza della finale che era una gara unica.

A partire dalla stagione 2009-2010 si aumentò il numero di partecipanti a 22 e fu permesso l’accesso all’Europa League alle terze del girone, la cui vincitrice, a partire dal 2013, avrebbe avuto l’accesso garantito ai playoff di Champions League.

Record

La squadra con più coppe conquistate è il Real Madrid, con ben 14. Quattro di queste sono state conquistate da Cristiano Ronaldo, il quale detiene il primo posto per gol (141) e assist (42) nella competizione, seguito da Lionel Messi con 129 gol e 40 assist.

Due dei giocatori più forti della storia del calcio, che si sono spesso scontrati nella competizione europea più importante per i club. L’ultimo scontro tra i due alieni è avvenuto l’8 dicembre 2020 nei gironi, in cui la Juventus del portoghese vinse per 3-0 contro il Barcellona dell’argentino. Una situazione che non potremo più vivere, in quanto dall’anno prossimo cambierà tutto.

Cambiamento storico

Con le ultime partite disputate mercoledì 13 dicembre, abbiamo detto addio alle ultima partite delle fasi a gironi. Dall’edizione 2024-2025 cambierà totalmente il format europeo, in quanto ci sarà un unico girone che ci accompagnerà fino alle fasi di eliminazione diretta.

Verrà istituito un unico enorme girone a 36 squadre, nel quale ogni squadra affronterà 8 partite, 4 fuori casa e 4 in casa. Al termine di esse, le prime otto che accumuleranno più punti, si qualificheranno alle fasi eliminatorie. Una vera e propria rivoluzione, che ha sconvolto i tifosi di questo sport, i quali si dovranno abituare ad un cambiamento storico.